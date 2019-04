Praha - Marta Kubišová v těchto dnech natáčí videoklip ke svému hitu Modlitba pro Martu, který se stal jedním ze symbolů událostí roku 1968 a později i listopadu 1989. Do klipu obsadila i svou dlouholetou kamarádku Dagmar Havlovou, vdovu po prezidentovi Václavu Havlovi. ČTK o tom dnes za tvůrce informoval Karen Mchitarjan.

"S Dagmar mám velmi dobrý vztah. My jsme se poznaly ještě za dob, kdy měla malého jezevčíka a bydlela na Žižkově. A já jsem si ji tehdy pozvala, aniž bych tušila, že bude paní prezidentová, do televizního pořadu Chcete mě. Tam jsme si padly do noty," podotkla Kubišová k seznámení s Havlovou, tehdy Veškrnovou.

Havlová obdivuje Kubišovou celý život. Poprvé jí zaznamenala už v deseti letech. "Nesmírně si ji vážím, protože držela takovou tu 'fangli', prapor cti a morálky v dobách, kdy tady byl totalitní režim," uvedla.

Kubišová sice před dvěma lety 1. listopadu v den svých 75. narozenin ukončila pěveckou kariéru, ale letos 16. listopadu v pražské Lucerně k výročí sametové revoluce vystoupí.

Píseň Modlitba pro Martu se loni stala vítězem ankety 100 hitů republiky. O největším hitu rozhodli posluchači Českého rozhlasu. Sto nasazených hitů, z nichž posluchači vybírali hit století, nominoval Český rozhlas na základě prodaných not, nosičů, nejhranějších písní v rádiích, hitparád i sledovanosti na internetu.

V roce 2017 Kubišová po 49 letech píseň znovu nazpívala. Spolu s ní ji ve studiu Sono nahrály Bára Basiková, Blanka Šrůmová, Naďa Válová, Tereza Černochová a Natálie Kocábová. Na nahrávce zní i hlas Hany Hegerové, která vzhledem ke zdravotnímu stavu svůj part natočila doma. Nahrávka se stala závěrečnou písní kompilačního alba Protestsongy 1966-2017, které vyšlo k 50. výročí událostí v roce 1968.

Modlitba pro Martu se řadu let nesměla vysílat v rozhlase a v televizi. Hudbu složil Jindřich Brabec, text na motivy Jana Amose Komenského napsal Petr Rada. Modlitba pro Martu se po vojenské okupaci 21. srpna stala symbolem odporu proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Píseň s původním názvem Modlitba vznikla v roce 1968 pro populární televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. Dva dny po okupaci ji Kubišová nazpívala v televizním nahrávacím studiu. Na magnetofonovém pásku byla následně dovezena do Československého rozhlasu a poprvé se tak dostala k posluchačům. Kubišová ji později zpívala také 21. listopadu 1989 při demonstraci na Václavském náměstí.