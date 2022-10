Kubišová letos k výročí 17. listopadu Modlitbu pro Martu nezazpívá

Praha - Posledním pěveckým vystoupením Marty Kubišové pravděpodobně zůstane koncert v pražské Lucerně 16. listopadu 2019. Zpěvačka, která 1. listopadu oslaví 80. narozeniny, nezazpívá svoji slavnou Modlitbu pro Martu ani letos 17. listopadu, v den 33. výročí sametové revoluce. Návrat ke zpívání neplánuje, řekla Kubišová v rozhovoru s ČTK.

"Zpívání je čtyřicet let mého života, ale zpívat Modlitbu už nebudu. To za mě bezvadně zvládá Aneta Langerová a spousta jiných dobrých zpěvaček, tak ať si to střihnou. Rozhodně kvůli tomu nebudu dávat dohromady kapelu," uvedla.

Svou pěveckou kariéru ukončila Kubišová v roce 2017, výjimečně však zazpívala 30. září 2018 v Obecním domě v Praze. Vystoupení bylo součástí koncertu s názvem Příběh hudby - 100 let. Její poslední vystoupení viděli diváci ve zcela zaplněné pražské Lucerně 16. listopadu 2019, kdy zazpívala jako host programu s názvem Samet 30.

"K Modlitbě mohu říct, že je to úžasná píseň, ze které se stala společenská hymna. V současné době je ještě aktuálnější moje píseň A to mě trápí s úžasným textem Václava Kopty, který je přesně o dnešní době," uvedla Kubišová k písni ze svého posledního alba Soul.

Letos bude Kubišová vyprávět svůj životní příběh 17. listopadu na akci Noc s legendou ve Strakonicích. Jde o pokračování besed s moderátorem doplňovaných projekcemi a hosty. Předchozích besed se zúčastnili například herečky Iva Janžurová a Eva Holubová, popularizátor společenské etikety Ladislav Špaček, kardiolog Petr Neužil nebo modelka Taťána Kuchařová.

Nedávno vyšla publikace Luďka Chocholy Marta Kubišová v písních a pořadech, chronologicky sestavený hudební profil, který obsahuje výčet zásadních písní, televizních pořadů a koncertů a je doplněn o citace, hudební zajímavosti, fotografie a další materiály. Kniha však vznikla bez spolupráce s Kubišovou, která již delší čas plánuje, že sama napíše svoji autobiografii. "S mojí knížkou to vypadá tak, že i když mě občas chytají v ruce revmatické bolesti, dočkáte se ji. Určitě ji dopíšu," řekla.

Na den svých narozenin 1. listopadu legendární zpěvačka žádné velké oslavy neplánuje. "Vždycky jsme byla zvyklá na narozeniny pracovat. Tentokrát mám ráno tiskovou konferenci," řekla Kubišová.

Letos 9. června se uskutečnila na nádvoří pražského Muzea Kampa premiéra divadelního recitálu Marta věnovaného 80. narozeninám Kubišové. V pražské Lucerně se 3. listopadu bude konat Koncert pro Martu, na kterém písně Kubišové zazpívají Aneta Langerová, Vojtěch Dyk, Jana Kirschner, Václav Neckář, Kateřina Marie Tichá, Jelen, Hana Holišová a Berenika Kohoutová nebo David Koller.

Kubišová třikrát vyhrála anketu o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík (1966, 1968 a 1969) a získala také zlatou Bratislavskou lyru 1968. Vystoupila mimo jiné v pařížské Olympii, v Cannes na festivalu MIDEM a zahrála si ve filmu svého bývalého manžela Jana Němce Mučedníci lásky nebo v seriálu Píseň pro Rudolfa III.

Za normalizace byla Kubišová postihována komunistickým režimem. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit k vystupování až téměř po 20 letech v listopadu 1989. Stala se vekou osobností, nikdy se však nezapojila do politického života. "Malovat něco na růžovo, když je to bleděmodré, bych asi nedovedla," vysvětlila.