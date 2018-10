Zlín - Ve svých třiatřiceti letech se poprvé v extraligové kariéře dočkal večera, během kterého se mu podařilo nastřílet hattrick. Útočník zlínských Beranů Pavel Kubiš se tak velkou měrou podílel na výhře svého týmu 5:2 nad Litvínovem, díky čemuž se Berani vyhoupli na sedmé místo tabulky.

"V extralize to byl první hattrick, ale někdy jsem už určitě nějaký dal. Myslím, že to bylo asi v páté třídě, ještě v Náměšti na otevřeném stadionu," usmíval se po životním večeru Kubiš, který s hokejem začínal v Náměšti nad Oslavou.

Zápas se hrál otevřený, jeho celek vystřelil na branku soupeře 42 střel. "Bylo tam plno šancí. Hned v první minutě jsem dal tyčku a pak mi to tam nějak napadalo. Moc nevím, co k tomu říct," uvedl zkušený útočník, který jakoby ani nevěřil tomu, že se ve čtrnácté sezoně v nejvyšší soutěži dočkal hattricku.

Velký podíl na jeho gólech měl centr Tomáš Fořt, který v utkání zaznamenal celkem čtyři asistence. "Ptal jsem se ho, jestli si hraje na tvořivého centra, jestli si myslí, že je Leška," prozradil Kubiš s úsměvem v narážce na rekordmana Petra Lešku zlínský útočník.

Tuší, že jej tento měsíc přijde v kabině hodně draho. "Víc než hodně. Vedle hattricku jsem byl i na pár zápasů kapitánem, což mi kluci pěkně spočítají," tušil Kubiš povinné výdaje.

On a jeho spoluhráči se nyní drží na skvělé vlně, z posledních osmi duelů jich vyhráli šest. "Získali jsme bonusové body z Brna a Třince, to je pro nás plus. Jinak si asi hrajeme to, co bychom chtěli a měli. V pátek jedeme do Hradce, který u nás hrál jeden z nejlepších hokejů, ale nesmíme se toho zaleknout," uzavřel Kubiš.