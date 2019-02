Liberec - Skvělý finiš předvedli hokejisté Zlína v utkání 44. kola na ledě Liberce. Berani ještě pět minut před koncem prohrávali 1:2, nakonec však duel otočili a po výhře 3:2 berou všechny tři body, pro ně tak důležité v boji o předkolo play off. Vítěznou branku zaznamenal v čase 58:26 zlínský útočník Pavel Kubiš.

"Bojujeme o desítku, takže musíme teď hrát každý zápas úplně na krev. Bojovali jsme až do úplného konce a vyplatilo se nám to. Do třetí třetiny jsme nastoupili aktivně a chtěli jsme dát góly, abychom si odtud alespoň něco odvezli. Zároveň jsme ale museli být pozorní i si více hlídat zadní vrátka, protože Liberec má natolik zkušené mužstvo, že vždy udeří z brejku nebo využijí přesilovku. V naší situaci pro nás hraje každý bod," řekl Kubiš po utkání novinářům.

Po dvou třetinách byl stav nerozhodný 1:1. V úvodu třetí části mohli Moravané jít do vedení ve dvojnásobné přesilovce. Tu ale neproměnili a Liberec je za to potrestal gólem Radana Lence.

"Nevyužili jsme dvojnásobnou přesilovku a Liberec šel hned vzápětí do vedení. To nás na nějaký čas srazilo dolů. Ale nezlomilo. Naštěstí pak druhá lajna dala po pěkné akci vyrovnávací gól, což nás opět nakoplo," uvedl rodák z Náměšti nad Oslavou, na jehož kontě je vedle jiného také 11 reprezentačních startů, v nichž jednou skóroval.

Necelé dvě minuty před koncem třetí části navíc putoval na trestnou lavici domácí Lukáš Derner a zlínský odchovanec Kubiš po přihrávce Jiřího Ondráčka rozhodl o překvapivém vítězství hostů.

"Nebylo to nic nacvičeného, byla to absolutní improvizace. Přesilovky nám v zápase celkově moc nešly, ale tu poslední a nejdůležitější jsme dokázali využít a díky tomu bereme všechny tři body," radoval se mistr extraligy se Zlínem z roku 2014.

Zlín dokázal pod Ještědem uspět po více než čtyřech letech a po sedmi porážkách v řadě. Naposledy se v Liberci radoval z výhry 30. ledna 2015. "Ani nevím, kdy jsme tady dokázali vyhrát naposledy. Liberec je pro mě posledních pár let nejméně oblíbený soupeř. Mají velmi silný tým a mně osobně se proti nim vždy hraje velmi špatně. My jsme si však jako tým dokázali, že můžeme hrát s každým," pochvaloval si Kubiš.

Berani se povedeným obratem na ledě extraligového lídra dostali na dostřel jediného bodu k desátému Litvínovu. "Jsme i nadále v kontaktu a já pevně věřím, že nás výhra odtud nakopne i do dalších zápasů a vybojujeme to vysněné předkolo play off," prohlásil Kubiš.