Kubíček: Byli jsme lepší, bylo jen otázkou času, kdy přijdou góly

Edmonton - Čeští hokejisté zvládli na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu úlohu velkého favorita a odmítli přenechat své místo ve čtvrtfinále Rakousku. K jednoznačné výhře 7:0 došli trpělivě. Podle obránce Šimona Kubíčka vnímali svou převahu a věřili, že ji dokážou promítnout i do vývoje skóre, přestože stav byl takřka do poloviny utkání bezbrankový.

"Rakousko samozřejmě není takový soupeř, ale my jsme prostě potřebovali vyhrát. I když jsme v první třetině nedali góly, cítili jsme, že jsme lepším týmem než Rakousko a že je jen otázkou času, kdy ty góly dáme," řekl na pozápasové tiskové konferenci Kubíček.

Věří, že mužstvo to má v sobě a góly dávat umí. "Jen se musíme více tlačit do brány a víc střílet. Věděli jsme, že musíme pokračovat pořád stejně a jakmile dáme první gól, půjde to všechno o něco lépe. Povedlo se nám to ve druhé třetině a pak už to bylo dobré. Po tom našem prvním gólu už to trochu otevřeli a pak už to tam padalo," připomněl Kubíček.

Právě bek, který nedávno oslavil devatenáctiny, se postaral ve 27. minutě o vedoucí gól, který se nakonec ukázal i jako vítězný. "Byla to určitě trochu úleva, ale my jsme věděli, že jsme daleko lepší a ty góly přijdou. Šlo nejvíc o to, abychom nezapomněli bránit a soupeř nedal náhodou gól z nějakého protiútoku, což se nestalo. Zvládli jsme to dobře," pochvaloval si Kubíček.

Důležitou roli sehrál i brankář Nick Malík, ačkoliv mu k nule stačilo pouze 15 zákroků. "Takovéhle zápasy jsou vždycky těžké. Moc tam toho na mě nešlo, je pak o něco těžší udržet koncentraci a pořád se soustředit na hru. Věděl jsem, že Rakušané mohou být nebezpeční z nějakých protiútoků, jichž tam měli dost," konstatoval Malík.

"Prvním gólem jsme se trochu uklidnili a začali hrát svou hru. Bylo tam důležité, aby kluci věděli, že jsem vzadu za nimi připravený. Hlavou jsem v tom zápase byl. Myslím, že se mi to docela povedlo udržet," dodal Malík.

Vybírat si čtvrtfinálového soupeře mezi Kanadou a Finskem nechtěl. "Ta kvalita je na obou stranách, takže je jedno, kdo z nich na nás vyjde. Bude to hlavně o nás. Myslím, že můžeme hrát s každým, jen musíme hrát svůj hokej, svou hru a dobře se na to připravit. Pak můžeme zvládnout i zápasy s Kanadou, nebo jestli na nás vyjde Finsko, uvidíme, to je potom jedno," prohlásil Malík.