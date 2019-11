Kubera: Posledních třicet svobodných let je nadějí a vzpruhou

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera vystoupil 12. března 2019 ve Španělském sále Pražského hradu na bezpečnostní konferenci konané u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO s podtitulem Naše bezpečnost není samozřejmost.

Letošní kulaté výročí sametové revoluce a postupný návrat politických i hospodářských poměrů k normálu, se často nese ve znamení diskusí nad osudem demokracie u nás i ve světě, nad vývojem a charakterem osobních svobod, zkrátka nad směřováním společnosti. Společnosti naší, české, té evropské a koneckonců i celého světa nebo alespoň toho, co se označuje za „Západ“.

Podobné diskuse považuji za normální a potřebné. Vždyť v nich se tříbí cesty budoucnosti. Ale za stejně potřebné považuji zdůrazňovat, že jsme po roce 1989 úplně a úspěšně překlopili ekonomiku, hospodářství a stali jsme se liberální, svobodnou tržní ekonomikou.

Dnes se to zdá tak samozřejmá věc!

Vnímám tuto konverzi naší společnosti jako úspěšnou a je škoda, že se úspěchy v této oblasti málo zdůrazňují. Jsme spíše svědky hledání chyb. Ať už systémových nebo osobních tehdejších vůdců. Ale právě znovunabyté ekonomické svobody, postupně obnovované tržní právní prostředí a otevřená ekonomika stojí za úspěchem naší země v posledních třiceti letech.

Vlastně to ukazuje, že svoboda ducha a svoboda trhu jsou neoddělitelné, alespoň v našem civilizačním prostředí.

Přeji si, abychom v tomto vydrželi a dál rozvíjeli svobodný trh a tím svobodnou společnost. Neboť i dnes je společnost vystavena nejrůznějším konceptům centrálního řízení, jednou s ohledem na životní prostředí, jindy z důvodů potřeby regulovat a regulovat.

Právě posledních třicet svobodných let je nadějí a vzpruhou pro to, abychom na hodnoty, které stály u zrodu sametové revoluce a které rezonují celými našimi dějinami, nerezignovali.

To je myslím ten největší odkaz listopadových událostí roku 89. A největší výzva do let dalších.

Jaroslav Kubera

předseda Senátu Parlamentu ČR