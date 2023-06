Kubelková z ČNB navrhovala větší uvolnění podmínek pro hypotéky

Praha - Členka bankovní rady České národní banky (ČNB) Karina Kubelková na počátku června navrhovala, aby se zrušil limit stanovující poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV). Podle ní by bylo vhodné přenechat řízení rizik na poskytovatelích hypoték, vyplývá ze záznamu jednání bankovní rady, který dnes ČNB zveřejnila. Většina rady ale byla proti a rozhodla po ponechání limitu LTV na 80 procentech, u žadatelů do 36 let 90 procentech.

Podle Kubelkové by zrušení LTV mělo jen omezený dopad na systémové riziko v bankovním sektoru, a to i v případě oživení hypotečního trhu, který je nyní v útlumu. členka rady uvedla, že se s ohledem na působení vysokých úrokových sazeb neobává významného nárůstu úvěru.

Většina členů bankovní rady ale volala po větší obezřetnosti. Viceguvernér ČNB Jan Frait podle záznamu uvedl, že s ohledem na přetrvávající a značné nadhodnocení ceny bydlení považuje zachování limitu LTV za žádoucí. Tvorba větších systémových rizik je podle něj sice za současných podmínek nepravděpodobná, podmínky se ale mohou rychle změnit.

Členové bankovní rady se také shodli, že trh nemovitostí je i přes určité zklidnění stále přehřátý. Podle Jana Kubíčka byla česká korekce cen rezidenčních nemovitostí v mezinárodním srovnání poměrně nízká. Riziko spojené s jejich nadhodnocením podle něj přetrvává.

Bankovní rada na počátku června rozhodla, že ponechá v platnosti limit LTV. Zachovala také limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu (DTI), který činí 8,5, pro žadatele do 36 let na 9,5. Částečné uvolnění podmínek hypotečního trhu představuje zrušení limitu výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI).