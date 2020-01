Kubalík zařídil Chicagu dvěma góly výhru, Chytil získal dva body

New York - Útočník Dominik Kubalík se zasloužil v NHL dvěma góly o výhru Chicaga 4:2 nad Anaheimem a v tabulce střelců nováčků se dotáhl na vedoucího Victora Olofssona z Buffala. Oba mají na kontě 16 tref. Jakub Vrána dal jedinou branku Washingtonu, který doma podlehl New Jersey 1:5. New Yorku Rangers nestačily gól a přihrávka Filipa Chytila a prohrál v St. Louis 2:5.

Chicago prohrávalo od čtvrté minuty, když Ondřej Kaše získal u zadního mantineu puk a poslal ho před branku skórujícímu Maxu Jonesovi. Brzy vyrovnal Jonathan Toews a Kubalík, první hvězda zápasu, překlopil v prostřední třetině dvěma pohotovými dorážkami vedení na stranu Blackhawks. Anaheim na začátku poslední části snížil, ale za minutu a půl stanovil konečnou podobu výsledku Olli Määttä střelou od modré čáry. U gólu mu asistoval David Kämpf.

Vrána vstřelil dvacátý gól sezony, kterým v polovině zápasu snížil v přesilové hře na 1:3. Předchozích devatenáct tref dosáhl český útočník v rovnovážném stavu hráčů na ledě a je v této statistice NHL na děleném třetím místě s Davidem Pastrňákem. Za čtyři minuty ale Nico Hischier svým druhým zásahem v utkání vrátil New Jersey tříbrankový náskok a Devils si už překvapivou výhru nenechali vzít.

Chytil otevřel ve druhé minutě skóre nenápadnou střelou z levého kruhu, ale na začátku prostřední části už Rangers prohrávali 1:3. Dvacetiletý útočník, který si připsal v této sezoně více gólů než asistencí (11+5), poté ukázal, že umí i tvořit hru. Chytil našel od zadního mantinelu přihrávkou přes dva obránce Bretta Howdena, jemuž na hranici brankoviště stačilo jen nastavit hokejku a usměrnit puk do prázdné branky.

St. Louis ale kontrovalo dvěma zásahy a v čele soutěže se bodově srovnalo s Washingtonem a Bostonem, který zvítězil na ledě New Yorku Islanders 3:2 v prodloužení. Bruins uspěli i bez bodového příspěvku Pastrňáka, který vyšel naprázdno poprvé po dvanácti zápasech. Havířovský rodák během série získal devatenáct bodů (9+10).

Výsledky NHL:

Buffalo - Vancouver 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)

Branky: 9. Montour, 27. S. Reinhart, 44. Girgensons - 16. a 47. Boeser, 24. Horvat, 42. J. T. Miller, 48. Virtanen, 58. Eriksson. Střely na branku: 28:35. Diváci: 18.509. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Horvat, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver).

Ottawa - Montreal 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 54. Batherson - 9. Suzuki, 65. Kovalčuk. Střely na branku: 42:25. Diváci: 18.088. Hvězdy zápasu: 1. Price, 2. Kovalčuk (oba Montreal), 3. Högberg (Ottawa).

NY Islanders - Boston 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 5. Mayfield, 50. Barzal - 29. DeBrusk, 46. Moore, 62. Bergeron. Střely na branku: 37:33. Diváci: 14.962. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. T. Rask (oba Boston), 3. Barzal (NY Islanders).

Philadelphia - Tampa Bay 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 28. Maroon. Střely na branku: 23:28. Diváci: 19.866. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij (Tampa Bay), 2. Hart (Philadelphia), 3. Maroon (Tampa Bay).

Washington - New Jersey 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Branky: 29. Vrána - 6. a 33. Hischier, 24. N. Gusev, 27. Coleman, 56. Wood. Střely na branku: 34:22. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Domingue, 3. Butcher (všichni New Jersey).

Carolina - Los Angeles 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 5. Niederreiter, 60. T. Teräväinen. Střely na branku: 30:41. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. Niederreiter, 3. T. Teräväinen (všichni Carolina).

St. Louis - NY Rangers 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Branky: 10. Bortuzzo, 19. Dunn, 22. Perron, 31. Sanford, 35. Schwartz - 2. Chytil, 29. B. Howden (Chytil). Střely na branku: 29:23. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Bortuzzo, 3. Sanford (všichni St. Louis).

Chicago - Anaheim 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky: 25. a 33. Kubalík, 9. J. Toews, 44. Määttä (Kämpf) - 4. M. Jones (O. Kaše), 43. Rakell. Střely na branku: 33:37. Diváci: 21.548. Hvězdy zápasu: 1. Kubalík, 2. J. Toews, 3. Lehner (všichni Chicago).

Calgary - Edmonton 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Branky: 5. a 41. E. Lindholm, 20. J. Gaudreau, 32. Dubé - 6. a 22. Nugent-Hopkins, 10. McDavid. Střely na branku: 33:32. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm (Calgary), 2. Nugent-Hopkins (Edmonton), 3. J. Gaudreau (Calgary).

Vegas - Columbus 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 17. Bemström, 23. Dubois, 49. Wennberg. Střely na branku: 27:22. Diváci: 18.400. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Bemström, 3. Dubois (všichni Columbus).

San Jose - Dallas 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 16. Burns, 23. Marleau (Hertl) - 2. Jamie Benn. Střely na branku: 26:28. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Marleau, 2. Dell, 3. Burns (všichni San Jose).