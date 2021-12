Kubalík zajistil gólem Chicagu bod, Nečas se zranil

New York - Hokejový útočník Chicaga Dominik Kubalík poslal svou šestou trefou této sezony NHL zápas v Dallasu do prodloužení, ve kterém ale domácí rozhodli o výhře 4:3. Martin Nečas stihl jen pět střídání a kvůli zranění v horní části těla z utkání odstoupil. I bez něj Carolina zvítězila 5:1 nad Los Angeles. Filip Hronek asistoval u první branky Detroitu, který doma porazil i díky hattricku Dylana Larkina New Jersey 5:2. V dresu vítězů chyběl kvůli covidovému protokolu Filip Zadina.

Dallas vedl po první třetině 2:0. Oba góly vstřelil v pětiminutové přesilové hře Joe Pavelski a potrestal tím ostrý zákrok Bretta Connollyho, po němž se Tanner Kero nekontrolovatelným pádem na záda udeřil hlavou o led. Domácí útočník byl ošetřován zhruba pět minut, než opustil hrací plochu na nosítkách s otřesem mozku.

"Zažil jsem to na vlastní kůži," řekl Pavelski, jemuž před dvěma lety v play off po úderu do hlavy předčasně skončila sezona. "V takových situacích se jen modlíte za rychlé uzdravení," dodal lídr Dallasu, který byl u všech branek týmu (2+2). Stars ještě před koncem úvodní třetiny oznámili, že je Kero při vědomí a že byl převezen do nemocnice na podrobnější vyšetření.

Chicago ve 26. minutě snížilo po pohledné kombinaci, na jejíž konci stál Alex DeBrincat. Už za čtrnáct sekund ale kontroval zblízka Jason Robertson. Ještě v prostřední třetině dal z přečíslení kontaktní branku Dylan Strome a v 52. minutě vyrovnal Kubalík tečí. Český útočník potvrdil, že se mu proti Dallasu daří, bodoval v každém z posledních šesti vzájemných utkání (4+2). Prodloužení rozhodl v početní převaze obránce John Klingberg.

"Zápas vůbec neměl jít do prodloužení. Měli jsme více ze hry, vypracovali jsme si více gólových šancí. Bylo to o naši neschopnosti v koncovce a výborném výkonu jejich gólmana," prohlásil kouč Dallasu Rick Bowness.

Trenér Caroliny Rod Brind´Amour neměl po utkání informace o zdravotním stavu Nečase. Kouč měl problémy se složením sestavy už před startem duelu, kvůli covidovému protokolu postrádal podruhé za sebou šest hráčů včetně nejproduktivnějšího Sebastiana Aha. Před dvěma dny hrál jen s deseti útočníky, tentokrát si pomohl pěti forvardy z farmy.

"Kdybyste mi před těmito dvěma zápasy řekli, že je oba vyhrajeme, nebyl bych překvapený, ale odpověděl bych, že je to velké. Kluci dřeli, každý přispěl svým dílem," řekl Brind´Amour. Jeho svěřenci skvěle začali: po 96 sekundách vedli 2:0 a v polovině utkání 4:0.

Hronek si připsal přihrávku u kuriózní branky. Český bek nahodil z obranného pásma puk do rohu kluziště a gólman New Jersey Akira Schmid se jej vydal k zadnímu mantinelu zastavit. Kotouč se ale nečekaně odrazil před branku a Larkin zakončoval do prázdné. S hosty gól neotřásl, ještě v úvodní třetině vyrovnali. Detroit rozhodl o výhře třemi góly v rozmezí 32. až 36. minuty, v níž Larkin zkompletoval trefou na 4:1 svůj první hattrick v NHL.

"Už je to hodně dávno, kdy jsem dal tři góly v zápase. Myslím si, že se mi to nepovedlo ani v juniorech," řekl Larkin, který je v soutěži sedmou sezonu. "Vzpomněl jsem si na mou babičku, která mi za každou branku dávala pět dolarů a vždy očekávala, že dám hattrick. Vysvětloval jsem jí, že to není tak jednoduché," doplnil s úsměvem. New Jersey prohrálo podeváté z posledních deseti utkání.

Edmonton ztrácel v Seattlu v polovině úvodní třetiny 0:2, ale zápas otočil a vyhrál 5:3. Pod vítězství se podepsal Warren Foegele dvěma góly včetně rozdílového ze 49. minuty, kterým zlomil stav 3:3. Také Philadelphia neudržela rychlé vedení 2:0 a ještě v 55. minutě prohrávala s Ottawou 2:3, ale nakonec soupeře udolala 4:3 v prodloužení.

Zbývajících pět zápasů sobotního programu NHL bylo kvůli nákaze koronavirem odloženo.

NHL:

Philadelphia - Ottawa 4:3 v prodl. (2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 5. Giroux, 8. Lindblom, 55. Farabee, 62. Sanheim - 23. Stützle, 24. Formenton, 54. Zub. Střely na branku: 38:31. Diváci: 18.437. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim, 2. Lindblom (oba Philadelphia), 3. Formenton (Ottawa).

Carolina - Los Angeles 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky: 1. Kotkaniemi, 2. Fast, 23. Pesce, 30. T. Teräväinen, 55. Drury - 36. Lizotte. Střely na branku: 33:33. Diváci: 16.238. Hvězdy zápasu: 1. Fast, 2. Kotkaniemi, 3. Skjei (všichni Carolina).

Detroit - New Jersey 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Branky: 16., 32. a 36. D. Larkin (na první Hronek), 33. a 55. Bertuzzi - 20. McLeod, 38. Mercer. Střely na branku: 30:33. Diváci: 19.015. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin, 2. Bertuzzi, 3. Seider (všichni Detroit).

Dallas - Chicago 4:3 v prodl. (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 6. a 8. Pavelski, 26. Robertson, 63. J. Klingberg - 26. DeBrincat, 27. D. Strome, 52. Kubalík. Střely na branku: 39:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. J. Klingberg (oba Dallas), 3. Hagel (Chicago).

Seattle - Edmonton 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 5. Donato, 10. McCann, 37. Soucy - 18. a 49. Foegele, 14. Bouchard, 33. Sceviour, 60. McDavid. Střely na branku: 17:41. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Foegele (Edmonton), 2. Donato, 3. Eberle (oba Seattle).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 29 19 4 6 94:77 42 2. Toronto 30 20 2 8 98:76 42 3. Florida 29 18 4 7 104:87 40 4. Detroit 31 15 3 13 88:104 33 5. Boston 26 14 2 10 71:69 30 6. Buffalo 30 10 5 15 82:104 25 7. Ottawa 28 9 2 17 79:101 20 8. Montreal 31 7 3 21 67:109 17

Metropolitní divize:

1. Carolina 29 21 1 7 95:62 43 2. Washington 30 18 7 5 106:78 43 3. NY Rangers 30 19 4 7 86:77 42 4. Pittsburgh 29 16 5 8 88:74 37 5. Columbus 28 14 1 13 91:95 29 6. Philadelphia 29 12 5 12 77:95 29 7. New Jersey 29 10 5 14 80:102 25 8. NY Islanders 25 8 5 12 54:73 21

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 29 19 2 8 108:85 40 2. Nashville 30 19 1 10 89:79 39 3. St. Louis 30 17 5 8 104:81 39 4. Colorado 27 17 2 8 115:91 36 5. Winnipeg 29 13 5 11 86:85 31 6. Dallas 28 14 2 12 75:81 30 7. Chicago 30 11 4 15 72:97 26 8. Arizona 29 6 2 21 56:109 14

Pacifická divize:

1. Anaheim 32 17 6 9 103:89 40 2. Vegas 30 19 0 11 107:91 38 3. Calgary 28 15 6 7 87:62 36 4. Edmonton 29 18 0 11 101:90 36 5. Los Angeles 29 13 5 11 77:77 31 6. San Jose 30 15 1 14 78:85 31 7. Vancouver 31 14 2 15 81:90 30 8. Seattle 30 10 3 17 84:108 23

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 29 49 (23+26) 2. McDavid (Edmonton) 29 49 (17+32) 3. Ovečkin (Washington) 30 47 (22+25) 4. Kadri (Colorado) 24 38 (11+27) 5. Stamkos (Tampa Bay) 28 34 (13+21) 6. Matthews (Toronto) 27 33 (20+13) 7. Kaprizov (Minnesota) 29 33 (11+22) 8. Huberdeau (Florida) 29 33 (10+23) 9. Panarin (NY Rangers) 29 33 (9+24) 10. Connor (Winnipeg) 29 32 (18+14) 70. Hertl (San Jose) 30 22 (14+8) 78. Voráček (Columbus) 28 22 (1+21) 84. Pastrňák (Boston) 26 21 (8+13) 116. Palát (Tampa Bay) 29 18 (9+9) 136. Nečas (Carolina) 27 17 (7+10) 167. Hronek (Detroit) 29 16 (3+13) 170. Zacha (New Jersey) 29 15 (9+6) 173. O. Kaše (Toronto) 27 15 (8+7)