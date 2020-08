Kubalík zahnal nejistotu a těší se na první boje o Stanley Cup

Edmonton - Hokejový útočník Dominik Kubalík si stejně jako všichni další hráči z NHL nemohl být příliš jistý tím, co od sebe může čekat při dokončení sezony po velmi dlouhé pauze způsobené koronavirem. Hned v prvním soutěžním zápase kvalifikační série proti Edmontonu ale tyto obavy rozehnal fantastickým představením a pěti body za dva góly a tři nahrávky se postaral o základ k pozdějšímu postupu Chicaga. Díky tomu nyní vyhlíží svou první sérii Stanley Cupu, v níž Blackhawks narazí na Vegas.

Jeden ze tří finalistů Calderovy trofeje pro nejlepšího nováčka sezony Kubalík se stal prvním hráčem ve více než stoleté historii slavné soutěže, který si při debutu ve vyřazovací části připsal pět bodů. V utkání číslo čtyři dal navrch postupový gól. Povedené výkony s sebou vedle rekordu přinesly i velkou porci sebevědomí. A to si brzy pětadvacetiletý plzeňský rodák přenesl do dalších bojů.

"Snažil jsem se ty čtyři měsíce udržovat svou hru na úrovni, protože pak bylo třeba být během chvilky připravený. A ten první zápas proti Edmontonu mi samozřejmě hodně pomohl. Potom chce ale člověk stejně pokračovat i dál. Chcete být úspěšní a využít šance, které se vám naskytnou," řekl novinářům Kubalík, jenž šesti body ve čtyřech zápasech dokázal i přes dlouhou pauzu navázat na čísla ze základní části, v níž stihl za 68 zápasů 46 bodů (30+16).

Kubalík už ale má s podobnými pocity určité nejistoty své zkušenosti. Podobně se cítil před třemi lety, když mířil do švýcarského celku Ambri-Piotta. Pak si ale o angažmá v NHL řekl výbornými výkony a včetně play off 97 body (37+60) v 90 utkáních za dvě sezony.

"Když přišel, byl tak trochu nejistý," připomněl jeho kouč ve švýcarském klubu Luca Cereda. "Ale s přibývajícím časem byly jeho výkony lepší a lepší a on byl čím dál silnější. Je to do jisté míry podobné i při jeho angažmá v Chicagu. Začal pomalu, ale jakmile se do všeho dostal a zaběhl, explodoval a hrál znovu lépe a lépe," všiml si Cereda.

Teprve osmatřicetiletý bývalý útočník připustil, že je opravdu šťastný z toho, jak se Kubalíkovi daří. "Moc dobře vím, kolik do toho všeho dal úsilí. Byli jsme si ale všichni jistí tím, že ho v NHL čeká dobrá sezona. Když odcházel, tak jsme mu říkali, že ho budeme sledovat v televizi a fandit mu. Byl jsem vážně moc šťastný, že se za všechnu tu svou snahu dočkal odměny," prohlásil Cereda.

První bitvu svedou Blackhawks s Golden Knights v noci na středu (4:30 SELČ). Kouč Blackhawks Jeremy Colliton bude na Kubalíka opět spoléhat jako na jednu z největších zbraní, které má v sestavě k dispozici. Podle všeho by se nemělo nic měnit na pozici českého útočníka v elitní formaci v centru s kapitánem Jonathanem Toewsem a druhým křídlem Brandonem Saadem.

"Tenhle útok vypadá, že si velmi dobře rozumí a má jasnou představu o tom, jak chtějí v útočném pásmu hrát. Snaží se najít mezery a prostor ke střele, kterou má Kubalík vážně výbornou. Myslím, že se v průběhu celého roku pořád víc a víc zlepšuje," uvedl Colliton.

Soupeř se bude mít podle všeho na pozoru. I díky brankáři Robinu Lehnerovi, jenž byl až takřka do konce února Kubalíkovým spoluhráčem. Nyní už ale hájí barvy Golden Knights. Když se ho kouč Vegas Peter DeBoer ptal na poznatky o soupeři, bylo Kubalíkovo jméno jedním z prvních, které přišlo švédskému gólmanovi na mysl.

"Zmínil, jak podceňovaným střelcem tenhle kluk byl a jak skvělá je jeho střela. To už něco znamená, když se dočkáte podobné úcty od zkušeného brankáře, který s vámi hrál a má v téhle lize už něco za sebou. Beru to jako ten největší možný kompliment, když někoho tímto způsobem takhle ohromíte," prohlásil DeBoer.

Cereda navíc věří, že Kubalíkova hvězda bude nadále stoupat. "Je to velmi skromný člověk a nemyslím si, že by měl na sobě přestat pracovat. Jde krok po kroku a snaží se být lepší každý den. Určitě se nezastaví po jediné sezoně. Jakmile skončí tento ročník, už se bude soustředit na ten příští, aby se zase pokusil o nějaký ten kousek zlepšit a přidal další krůček vzhůru. Dělá to přesně takhle celou kariéru," podotkl Cereda.