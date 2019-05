Kubalík: Vorasův gól byl klíčový pro naše sebevědomí, nakopl nás

Bratislava - Útočník hokejové reprezentace Dominik Kubalík trefil ve čtvrtfinále světového šampionátu proti Německu parádní ranou gól na 3:1. Znamenal pojistku, uklidnění pro český tým a zároveň zásah do soupeřova odhodlání. Třiadvacetiletý kanonýr ale vyzdvihl především vítězný gól kapitána Jakuba Voráčka.

Voráček zařídil výhru dorážkou v 45. minutě. "To byl určitě klíčový gól. Hlavně pro naše sebevědomí. Když je to 1:1, ať chcete nebo ne, furt přemýšlíte, hlavně abyste neudělali chybu. Když jsme dali ten gól, trochu to z nás spadlo. Začali jsme si pak víc dovolovat a hrát více na puku. To byl moment, který nás nakopl," řekl Kubalík novinářům.

Sám navíc kapitána následoval dokonale přesnou ranou na 3:1 o sedm minut později, kdy ho vyslal na zteč centr třetí formace Jan Kovář. "Když vedete o dva, hraje se mnohem líp. Jsem rád, že nám to pomohlo," uvedl Kubalík.

Výstavní zásah ale nepřeceňoval. "Nic moc bych v tom nehledal. Bylo to na konci střídání, kdy nás trochu točili. Dostal jsem to od Kovyho, měl jsem tam otevřeno, tak jsem prostě jel. Chtěl jsem jen vystřelit a udělat buly u nich v pásmu, na gólmana jsem se popravdě ani nepodíval. Jen jsem zavřel oči a vystřelil. Díkybohu, že to dopadlo takhle," řekl Kubalík.

Přes jasně vypadající výsledek ale připomněl, že čtvrtfinále bylo velmi těžkým zápasem. "Ta první půlka byla vyrovnaná, my jsme se snažili být trpěliví. Ze začátku jsme se snažili přes ně chodit středem, oni tam ale byli hrozně kompaktní, chodili nám pak do brejků. Museli jsme svou hru trochu změnit. Jsem moc rád, že jsme to zvládli," pochvaloval si Kubalík.

Roli favoritů si čeští hráči nepřipouštěli. "Snažili jsme se na to moc nemyslet. Ta tíha zápasu tam ale je, neberete to na lehkou váhu. Šli jsme do toho úplně naplno, protože Němci taky měli výborný tým. I po druhé třetině jsme si říkali, že musíme pokračovat. Věděli jsme, že oni budou dobře bránit, což se potvrdilo. V předbrankovém prostoru nám dobře odstavovali hráče. Snažili jsme se tam cpát," připomněl Kubalík.

Po sedmi výhrách z osmi utkání se medailový sen hodně přiblížil. Jeho naplnění přinese jedna výhra ze zbývajících dvou vystoupení. "Všichni to hodně chceme, je to zase o kousek blíž. Teď hlavně nepřestat pracovat a makat dál. Čeká nás další zápas. Samozřejmě všichni víme, že Kanada je těžká. Na to se ale připravíme až trochu později," uzavřel Kubalík.