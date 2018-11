Helsinky - Hattrick Dominika Kubalíka znamenal na závěr turnaje Karjala tříbrankový rozdíl při výhře hokejistů 5:2 nad Rusy. Pro třiadvacetiletého útočníka švýcarského Ambri to byl první třígólový zápas kariéry v národním mužstvu. A Kubalík věří, že přijdou ještě i další.

"Doufám, že tenhle hattrick není v reprezentaci poslední. Užívám si to, je to pro mě samozřejmě speciální večer. Navíc při výhře nad Rusáky, což se moc často nestává," pochvaloval si Kubalík v rozhovoru s novináři. "Jsem rád, že nám to takhle vyšlo a napravili jsme trošku to, co se nám ty první dva zápasy nepovedlo," dodal Kubalík.

Výhra v těžkém zápase byla o to cennější, že sborná během první třetiny dvakrát vedla. "Nevstoupili jsme do utkání dobře a ta první třetina, to rozhodně nebylo, co bychom chtěli hrát. Ale myslím, že jak jsme dali první gól, tak jsme jim narušili, co chtěli hrát oni," přemítal Kubalík, jenž se v průběhu druhého dějství postaral o obrat z 1:2 na 3:2.

"Snažili jsme se hodně přerušovat hru, což na ně platí, protože oni jak se rozjedou, tak se těžko zastavují. Právě to se nám povedlo a Patrik Bartošák nás podržel senzačními zákroky. Jsem rád, že jsme po týmovém výkonu vyhráli," uvedl Kubalík.

V porovnání se sobotním kláním s domácími Finy byl výkon Čechů v mnoha ohledech diametrálně odlišný. "Dneska nám to určitě sedlo víc. Šli jsme do toho s lepším pohybem, což myslím, že je alfa a omega celého týmu. Když se dobře hýbeme, tak věřím, že můžeme hrát s každým a každého porazit, což se dnes ukázalo," prohlásil Kubalík.

Právě v pohybu se výběr kouče Miloše Říhy výrazně zlepšil. "Těžko se vám zakládá útok, když jste všude pozdě. Dnes se to otočilo. Měli jsme i štěstí, byly tam situace, kdy Rusové mohli dát góly, ale Patrik Bartošák nás vážně podržel. A nám to tam naštěstí napadalo," konstatoval Kubalík.

První turnaj pod novým šéfem střídačky dostal po dvou předchozích porážkách pozitivní tečku. "První zápas se Švédy jsme hráli velice dobře, ve druhém s Finy tam nebyl pohyb, což bylo to nejdůležitější. Dnes zase velice slušně, napadaly nám tam góly, dokázali jsme velice dobře bránit v předbrankovém prostoru, dojmy tedy jedině pozitivní. A já věřím, že to bude pokračovat jako dnes," řekl Kubalík.

Bartošáka porážka s Finy hodně štvala, byl rád za úspěch s Ruskem

Sobotní porážka s Finskem 0:3 brankáře českých hokejistů Patrika Bartošáka hodně štvala a o to více si vychutnal dnešní výhru v závěrečném utkání na turnaji Karjala v Helsinkách proti už jasnému vítězi Rusku. Opora Vítkovic na výsledku 5:2 podílela 21 úspěšnými zákroky.

"Dojem je super. Vyhráli jsme. Sice ta výhra v tabulce nemění postavení, ale pro nás kluky, kteří jsme Euro Hockey Tour hráli poprvé, to dodá na sebevědomí. Dokázali jsme si, že po dvou prohrách se dokážeme zvednout a s nejsilnějším týmem na turnaji vyhrát, i když to není ani čtyřiadvacet hodin po porážce s Finy," uvedl Bartošák.

Před turnajem měl na kontě tři starty v národním týmu. Debutoval v srpnu loňského roku při prohře v Třinci se Slovenskem 0:2, v dubnu v Euro Hockey Challenge vychytal vítězství v Příbrami nad Švýcarskem 4:1 a v Cergy nad Francií 6:1.

Po sobotní porážce měl špatnou náladu. "Já prohry nesnáším, ať je to doma v člověče nezlob se, na playstationu, v kulečníku, v bowlingu nebo v hokeji. Jsem v tom jako malé dítě. Moje rodina a známí vědí, že se mnou nemá cenu nic hrát. Vztekám se, a pokud nevyhraju, mám strašně zkaženou náladu," usmíval se Bartošák.

"Co se týče hokeje, tak tam ta soutěživost patří, co se týče mezilidských vztahů, tak tam to trošku jiskří. Ale ve sportu nemám rád takové ty leklé ryby, co si to přijdou odehrát, svézt se a posbírat šek. Jsem vítězný typ, mám rád vítězství a vždy bojuji do poslední chvíle," doplnil pětadvacetiletý rodák z Kopřivnice.

Výkon týmu proti Rusku si proto užíval. "Hráli jsme daleko lepší zápas než včera. Bojovali jsme jeden za druhého. To jsou už takové klišé řeči, ale dneska to tak bylo. Od druhé třetiny jsme jim nedali ani metr ledu. Když se tam náhodou někdo dostal do nějakých šancí, tak jsem tam pro kluky byl. Když já jsem byl v nesnázích, tak tam byli oni pro mě," pochvaloval si symbiózu týmu Bartošák.

"Měli jsme všichni nastavené hlavy tak, že pro vítězství uděláme cokoliv, a na ledě to bylo vidět. Rusové se sice během první třetiny dostali dvakrát do vedení, ale to bylo hlavně díky jejich silným přesilovkám. Co se týče hry pět na pět, tak si myslím, že jsme byli silnější my," podotkl Bartošák.