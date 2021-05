Kubalík věří, že hokejisté od duelu s Běloruskem ukážou svou sílu

Riga - Útočník Dominik Kubalík věří, že se čeští hokejisté na mistrovství světa v Rize v pondělním utkání s Běloruskem vrátí na úspěšnou vlnu, na které se vezli v přípravě. Pětadvacetiletý kanonýr Chicaga už z dnešní tréninku cítil, že tým chce na porážky s Ruskem a Švýcarskem zapomenout a bojovat o úspěch na turnaji výrazně zlepšeným výkonem.

"Chceme to hodit co nejrychleji za hlavu, ale zároveň se o tom bavit musíme. Všichni chceme, aby se to zlepšilo. Není kam uhnout. Musíme zápas zvládnout a odehrát to tak, jak máme a na sto dvacet procent," řekl v on-line rozhovoru s novináři Kubalík před pondělním duelem s Běloruskem, které na úvod prohrálo v pátek se Slovenskem 2:5, ale dnes porazilo Švédsko 1:0.

Je mu jasné, že to nebude snadný duel. "Je to prostě tak, že každý může porazit každého. I velmoci jako byla Kanada mohou prohrát s kýmkoliv," připomněl střelec Chicaga porážku Kanaďanů s domácím Lotyšskem.

Podle Kubalíka řada lidí podceňuje i Švýcarsko. V dresu Ambri-Piotty si sám řekl v sezoně 2018/19 o smlouvu v NHL."Celkově spousta lidi podceňuje švýcarský hokej a já nechápu proč. Já si myslím, že tady mají skvělý tým doplněný hráči z NHL. Hrajou takhle pospolu už delší dobu. Ta liga je skvělá, zbytečně je podceňujeme, patří už nahoru. Já jsem očekával, že ten zápas bude těžký a to se potvrdilo. Chtěli jsme je porazit i Rusy, ale nepovedlo se to," prohlásil plzeňský odchovanec.

"První dva zápasy nám ukázaly, že takhle to nepůjde. Samozřejmě to není start, který jsme chtěli. Na druhou stranu doufám, že už jsme si to špatné vybrali, teď to pojede tak, jak všichni chceme a pro to uděláme úplné maximum. Doufám, že je to za námi a dostaneme se na tu vlnu, kterou jsme měli," podotkl Kubalík.

Věří, že debaty uvnitř týmu o zlepšení hry se ukážou i na hřišti. "Máme tady společnou místnost, kde jíme a probíhají tam všechny mítinky. Tam už jsme leccos probrali. Já si myslím, že všichni ví, co máme dělat. Jak jeden druhému pomoct a co všechno pro to udělat. Debat jsme měli víc a už je jen na čase to přenést na led. Všichni ví, co mají dělat a doufám, že to zítra konečně ukážeme," řekl Kubalík.

V útoku je podle něj nutná větší přímočarost. "Myslím si, že se musíme víc tlačit do brány. Nechodili jsme do předbrankového prostoru. Tam, kde padají góly, jsme nebyli. Kór když mají puk naši obránci, tak musíme být minimálně jeden útočník před bránou a clonit gólmanovi. První dva zápasy jsme mu to hrozně usnadňovali a to se teď změní," věřil Kubalík.

Po skončení sezony v NHL poprvé nastoupil až na šampionátu, při vítězném tažení v přípravě nebyl. "Těžko říct, proč jsme od té hry nějakým způsobem odstoupili. Chtěli jsme samozřejmě turnaj odstartovat co nejlíp. Myslím, že se zbytečně moc nadřeme, honíme to po rohách. Postupujeme tam spoustu soubojů, které se nám nedařilo vyhrát, ale bere nám to zbytečně spoustu sil, protože tam je třeba jeden proti dvěma," uvedl Kubalík.

"Musíme dělat co máme, musí pět hráčů prostě vědět, co se na ledě bude dělat. Musíme být na stejné vlně a myslím, že to jsme úplně nebyli sladění dohromady. Dneska už to bylo na tréninku úplně jiné, zítra si to přeneseme do zápasu a prostě ho zvládneme," dodal Kubalík.