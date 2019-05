Kubalík sní o NHL, ale Chicagem se bude zabývat až po MS

Bratislava - Po skvělé sezoně v dresu Ambri-Piotty a mistrovství světa na Slovensku by si útočník Dominik Kubalík rád splnil sen a probil se do NHL. Třiadvacetiletý kanonýr patří od konce ledna v nejlepší lize světa místo Los Angeles nově Chicagu, ale řešení budoucnosti nechává až po sezoně. Už na startu přípravy uvedl, že se soustředí jen na národní tým, a nic se v tomto ohledu nemění.

V Ambri-Piottě, v jejímž dresu jako první Čech v historii vyhrál produktivitu základní části NLA, má ještě na rok smlouvu. Sám netuší, jestli vyjdou námluvy v zámoří. "Chci to řešit po mistrovství, nechci si tady motat hlavu nějakými věcmi. Něco se děje, s agentem jsem o tom mluvil. Ale není to finále. Kdyby ta příležitost přišla, chtěl bych to zkusit. I kvůli tomu jsem se snažil sezonu hrát, aby bylo vidět, že přijmu jakoukoliv roli," řekl Kubalík novinářům.

I na šampionátu opět sbírá zkušenosti z těžkých zápasů a má za sebou konfrontaci s hvězdami NHL nabitými kádry Švédska či Ruska. "Těžší zápasy už jsem s lepšími hráči odehrál. Člověk si uvědomuje, že je na čem pracovat, že jsou tam detaily, které ti kluci mají, proto jsou nejlepší na světě a člověk to musí dohnat něčím jiným," podotkl Kubalík.

Je mu jasné, že pokud dostane šanci v NHL, může to být v jiné roli, než na jakou je v klubu zvyklý nyní. "Nechci se brát jako hráč, který bude čekat jen na přesilovku. Já bych chtěl být ten, který bude chodit i na oslabení i na důležité situace v obranné činnosti. A člověk nikdy neví, kdy kdo bude koho potřebovat a v jaké roli," uvedl Kubalík.

Uvědomuje si, že na sobě musí neustále pracovat. "Já tam asi nepřijdu a nedostanu první přesilovku na mantinelu. Musím ukázat, že umím i něco jiného, proto jsem se snažil pracovat. Chci být komplexní, chci se naučit všechno. Zlepšilo se, ale furt to není dobré. Furt tam mám problémy v určitých věcech, na kterých se snažím zapracovat, ale dělám je furt dokola. Už je to automatismus a já to musím odstranit," popsal Kubalík.

Na šampionátu nastupuje ve třetí formaci. "Zase chodíme na ty horší lajny. Třeba v Ambri jsem byl celou sezonu čtvrtá lajna, tak to je. Jsou tady čtvrté vyrovnané lajny, může dát gól kdokoliv. Vlčáci, co tam budou dělat bordel, už nejsou. Ale jsou kluci, kteří umí líp bránit a čeká se, že budou chodit na hvězdy jiných týmů," prohlásil.

Loni se Kubalík představil na olympijských hrách v Pchjongčchangu a na mistrovství světa v Kodani a Herningu. "Člověk už trošku ví, do čeho jde a co od toho očekávat. Největší rozdíl je asi v tom, že je to kousek od domova, je tu spousta Čechů a člověk se tady cítí opravdu výborně. Užívám si to moc. Je to super, lidi nás podporují a je jich tady spousta. Člověk se tady cítí opravdu jako doma," srovnal zkušenosti z třetí velké akce v kariéře.

V současném kádru je jedním ze sedmi hráčů, kteří prošli Plzní. "Je to super. Je vidět, že v Plzni se asi něco dělá dobře. Něco tam vychází a kluky se tam vychovávat daří. Známe se dlouho, je to pro mě taky plus," pochvaloval si.

Zápasy v Bratislavě si nenechá ujít ani Kubalíkova rodina. Matka Martina může hokej probírat pravidelně i v práci s kolegyněmi. Pracuje v Salonu Francouz rodičů brankáře Pavla Francouze spolu s mámou obránce Jakuba Jeřábka, který se nakonec na turnaj nedostal. "Jeřábova máma a moje tam mají dva stoly a dělají tam nehty. Francíkovi rodiče to vlastní. Dělá tam už asi okolo deseti let," dodal Kubalík.