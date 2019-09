Kubalík si zvyká v Chicagu a Kämpfa se ptá na všechno

Chicago - Hokejový útočník Dominik Kubalík, který v květnu podepsal roční smlouvu s Chicagem, má za sebou první dny přípravného kempu před svou premiérovou sezonou v NHL. Přivyknout novému prostředí mu výrazně pomáhá český spoluhráč David Kämpf, jenž za Blackhawks odehrál už předchozí dvě sezony.

Čtyřiadvacetiletý Kubalík přiznal, že Kämpfa bombarduje otázkami všeho druhu. "Myslím, že už ze mě musí trochu šílet," smál se Kubalík v rozhovoru pro zámořská média. "Pořád se ptám 'co je tohle?', 'kam jdeme?', 'kde se trénuje?' a podobně," uvedl Kubalík.

Před čím dál obávanějším kanonýrem, který v dresu Ambri-Piotta vyhrál v minulé sezoně jako první český hokejista produktivitu základní části švýcarské ligy a následně zářil i na mistrovství světa v Bratislavě, se podle všeho otvírá velká šance.

Blackhawks se budou snažit najít cestu do play off, kde v předchozích dvou sezonách chyběli. A pokud Kubalík na kempu přesvědčí o svých kvalitách, mohl by získat prostor v jedné ze dvou elitních formací. Buď po boku hvězdných tahounů Jonathana Toewse a Patricka Kanea, nebo ve druhém útoku, v němž mají být dlouholetí kamarádi Dylan Strome a Alex DeBrincat.

Kubalík ale žije přítomností a nechtěl předbíhat. "Teď je pro mě všechno nové. Ale snažím se zvyknout si co nejrychleji. A cítím se skvěle."

V sobotu během druhého dne kempu strávili Kubalík a Strome část tréninku bok po boku. O dva roky mladší Kanaďan měl možnost vídat plzeňského rodáka na letošním MS a na Kubalíka narazil také před lety v juniorské OHL.

"Má dobré ruce, je to rychlý bruslař a má opravdu hodně tvrdou střelu," ocenil Strome. "Myslím, že našemu týmu přinese zase něco jiného. Umí skvěle střílet bez přípravy, ví, kam si najet a umí si na ledě najít volný prostor. Také je vysoký. To všechno je spousta dobrých věcí na jednoho hráče," doplnil Strome.

Kouč Jeremy Colliton si uvědomuje, že Kubalík bude patrně potřebovat nějaký čas, než se rozehraje k ideálním výkonům. "Je třeba, aby si zvykl. Dobré je, že tady v Severní Americe už hrával," připomněl Colliton dvě Kubalíkovy sezony v OHL. "I tak to ještě zabere pár tréninků a zápasů, než si na všechno potřebné sám přijde."

Kubalík se hodlá držet toho, co mu jde nejlépe. "Myslím, že má hra je docela jednoduchá - nechci si hrát dlouho s pukem, ale chci co nejrychleji pálit a poslat ho na branku. Když je příležitost vystřelit, tak to také udělám," prohlásil.

Atraktivní debut v nejlepší hokejové lize světa může prožít na ledě pražské O2 areny, kde začne Chicagu 4. října sezona proti Philadelphii. "Nechci o tom moc přemýšlet. Samozřejmě by to bylo úžasné, ale je to v tuhle chvíli ještě docela daleko," řekl Kubalík.