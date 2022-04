Kubalík si připsal dva body, Vejmelka s Francouzem neodvrátili prohru

New York - Hokejový útočník Dominik Kubalík překonal v NHL z dorážky Karla Vejmelku, navrch si připsal asistenci u výhry Chicaga 4:3 v prodloužení na ledě Arizony a byl vyhlášen druhou hvězdou duelu. Český gólman zastavil při prohře Coyotes 36 střel. Pavel Francouz neprotáhl svou sérii šesti vychytaných vítězství a v Seattlu, kde kryl 26 střel, podlehl s Coloradem 2:3.

Kubalík bodoval potřetí za sebou (2+2) a po jeho akcích vedlo Chicago po úvodní třetině 2:0. Skóre otevřel z dorážky Jake McCabe po 42 sekundách hry a na začátku gólové situace stál český útočník, který střelci branky přistrčil puk po vyhraném vhazování. Kubalík zvýšil v 16. minutě, když doklepl za záda Vejmelky odražený kotouč.

Barret Hayton ve druhé třetině snížil, ale rychle odpověděl se štěstím Alex Vlasic, jehož prudká přihrávka zapadla od brusle Nicka Schmaltze do branky. Domácí se nevzdali, brankami Nathana Smithe a Antona Strälmana si vynutili prodloužení, které ukončil 40. trefou sezony Alex DeBrincat. Arizona tak prohrála poosmé v řadě. Naposledy vyhrála 3. dubna, právě proti Chicagu s Vejmelkou v brance.

"Když vedeme, neuvědomujeme si, že nepotřebujeme dát gól v každém dalším střídání. Za stavu 3:1 musíte zaujmout postoj, že to hlavně přežijete bez inkasované branky. Tady děláme chybu a to nás stálo celou sezonu," vysvětloval trenér Chicaga Derek King. "Ale vyhráli jsme, to je příjemné," oddechl si. Vejmelka vytvořil 49. startem klubový rekord v počtu odchytaných zápasů nováčkem.

Seattle si vypracoval klíčový náskok v úvodu, už v čase 14:44 vedl 3:0. Francouze překonal po 72 sekundách hry bekhendovou kličkou Kole Lind, v šesté minutě zvýšil Jordan Eberle nechytatelnou ranou z pravého kruhu k bližší tyči. Třetí gól byl připsán Yannimu Gourdemu, od jehož brusle se puk dostal do branky. Colorado zápas zdramatizovalo, prosadili se Cale Makar a Artturi Lehkonen, ale závěrečný tlak už vyrovnání nepřinesl.

Alexandr Ovečkin skóroval ve Vegas dvakrát při prohře Washingtonu 3:4 v prodloužení a stal se v 36 letech nejstarším hráčem v historii soutěže, který vstřelil v jedné sezoně padesát branek. Magickou hranici překonal podeváté v kariéře a vyrovnal rekord NHL, o který se před ním dělily legendy Wayne Gretzky a Mike Bossy.

"Jsem velmi šťastný. Jak ale vždy říkám, nikdy bych takových milníků nedosáhl bez mých spoluhráčů," uvedl Ovečkin. "Naše lajna hrála dobře, vytvářela si šance. Byl to jeden z těch večerů, kdy cítíte, že vám to půjde," doplnil excelentní kanonýr, který v průběhu sezony předstihl v historické tabulce střelců třetího Jaromíra Jágra a na kontě má 780 branek.

Ovečkin dostal Washington do vedení 2:1 a v 54. poslal zápas do prodloužení, který rozhodl obránce Vegas Shea Theodore. Golden Knights, jimž zbývá odehrát do konce základní části už jen čtyři zápasy, tak snížili v Západní konferenci ztrátu na poslední postupové místo na dva body. Nahrál jim i výsledek osmého Dallasu, který podlehl v Edmontonu 2:5.

"Nám už play off začalo," řekl útočník Dallasu Radek Faksa, který byl na ledě u tří inkasovaných gólů. "Výsledek je samozřejmě zklamáním, protože je pro nás každý zápas důležitý. Musíme se hlavně zlepšit v obraně a dělat, co je v našich silách, aby se puk nedostal do branky," dodal český útočník. Stars jsou pořád ve výhodnější pozici než Vegas. Kromě náskoku dvou bodů mají ještě k dobru jeden zápas.

NHL:

Edmonton - Dallas 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 4. E. Kane, 7. D. Ryan, 33. Hyman, 38. Puljujärvi, 60. McDavid - 12. Robertson, 26. Hintz. Střely na branku: 50:36. Diváci: 16.833. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. M. Smith, 3. Bouchard (všichni Edmonton).

Arizona - Chicago 3:4 v prodl. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1)

Branky: 33. Hayton, 50. N. Smith, 54. Strälman - 1. McCabe (Kubalík), 16. Kubalík, 37. A. Vlasic, 65. DeBrincat. Střely na branku: 35:40. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval čtyři branky ze 40 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procenta. Diváci: 11.916. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Kubalík (oba Chicago), 3. Ladd (Arizona).

Vegas - Washington 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 14. Martinez, 43. Dadonov, 43. Stephenson, 63. Theodore - 23. a 54. Ovečkin, 7. Kuzněcov. Střely na branku: 30:28. Diváci: 18.240. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Stephenson, 3. Dadonov (všichni Vegas).

Seattle - Colorado 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Branky. 2. Lind, 6. Eberle, 15. Gourde - 18. Makar, 57. Lehkonen. Střely na branku: 29:27. Pavel Francouz odchytal za Colorado 58:46 minuty, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Lind, 3. Gourde (všichni Seattle).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Florida 76 55 6 15 320:220 116 2. x-Toronto 77 51 6 20 300:237 108 3. x-Tampa Bay 76 46 8 22 253:216 100 4. x-Boston 76 47 5 24 236:205 99 5. Detroit 77 30 10 37 218:294 70 6. Buffalo 78 29 11 38 219:278 69 7. Ottawa 77 29 7 41 210:251 65 8. Montreal 77 20 11 46 197:297 51

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 77 49 8 20 256:190 106 2. x-NY Rangers 77 50 6 21 238:191 106 3. x-Pittsburgh 77 43 11 23 254:215 97 4. x-Washington 77 43 11 23 266:229 97 5. NY Islanders 76 35 10 31 210:213 80 6. Columbus 77 35 6 36 247:285 76 7. New Jersey 76 27 7 42 234:280 61 8. Philadelphia 77 23 11 43 198:283 57

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Colorado 77 55 6 16 298:212 116 2. x-St. Louis 77 46 11 20 290:222 103 3. x-Minnesota 76 48 7 21 283:235 103 4. Nashville 77 44 5 28 247:227 93 5. Dallas 77 43 5 29 223:232 91 6. Winnipeg 77 35 11 31 235:248 81 7. Chicago 77 26 11 40 208:276 63 8. Arizona 77 22 6 49 189:296 50

Pacifická divize:

1. x-Calgary 77 47 10 20 275:193 104 2. Edmonton 77 45 6 26 269:237 96 3. Los Angeles 78 41 10 27 224:227 92 4. Vegas 78 42 5 31 250:232 89 5. Vancouver 77 38 11 28 233:217 87 6. Anaheim 78 30 14 34 220:255 74 7. San Jose 76 30 12 34 198:243 72 8. Seattle 76 26 6 44 200:262 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená jisté prvenství v konferenci.