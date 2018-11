Praha - Z individuálního pohledu vydařený start sezony zažívá hokejový útočník Dominik Kubalík. Třiadvacetiletý hráč se dělí o pozici nejlepšího střelce švýcarské ligy a je druhý v kanadském bodování. Opora týmu Ambri-Piotta věří, že si formu přenese i do reprezentace, kterou nyní čeká turnaj Karjala.

"Doufám, že si fazónu přenesu. Poslední zápasy byly dobré, ale zase týmově to bylo špatné. Takže doufám, že to individuální si přenesu a to týmové se trochu změní," řekl Kubalík novinářům.

Poukázal na to, že Ambri se po vydařeném úvodu přestalo výsledkově dařit. Tým prohrál pět zápasů za sebou. "Nevím, jestli jsme se trošku neuspokojili. Začali jsme hrát trošku jiný hokej, než který nám předtím přinášel body. Jsem rád, že je teď pauza a že z toho trochu vypadneme. Věřím, že po pauze se vrátíme lepší," přál si odchovanec Plzně.

Jeho tým sice v tabulce klesl na 10. místo, vedení klubu ale nepanikaří. "Samozřejmě jsme si k tomu něco řekli. Jak hráči, tak trenéři. Byly tam individuální chyby. Řekl bych, že zápasy byly hodně dobře rozehrané, vedli jsme o jeden nebo dva góly a ve třetí třetině jsme to nezvládali. To byl náš problém. Věřím, že to skončilo," řekl Kubalík.

Účastníkovi letošních olympijských her v Pchjongčchangu i světového šampionátu v Dánsku se ale individuálně daří, vstřelil již devět branek a přidal stejný počet asistencí. "Vždy může být líp, vždycky může být hůř. Jsem rád za to, jaké to je. Zatím se nám jako lajně daří celou sezonu, až na poslední zápas se toho moc neměnilo. Fungují nám přesilovky, což je výborné a přinášelo nám to body. Spíš to bylo celé týmové, že jsme hráli dobře, a pak se to takhle odrazilo," řekl.

Kubalík působí v Ambri druhým rokem a ve švýcarské lize se už zabydlel. "Před sezonou už jsem věděl, do čeho jdu. Jak člověk už všechny zná, tak je to mnohem snazší než jít do nového. Celkově nám ale hodně pomohlo, že tým začal dobře," uvedl Kubalík.

Švýcarská liga je prý oproti extralize výrazně odlišná. "Řekl bych, že to jsou dva odlišné sporty. Ve Švýcarsku se opravdu hodně bruslí, je to hodně o nahazování, o srážení. V Plzni si člověk mohl víc podržet kotouč, mohl se s pukem vrátit, to se ve Švýcarsku moc nevidí. V Ambri cpeme vše do brány, což mi vyhovuje. Jsem spokojený," řekl.

Dvojnásobný nejlepší extraligový střelec si pochvaloval i to, že do Ambri po začátku sezony přišel krajan Jiří Novotný. "Pro mě to bylo super. Jiřina je super kluk, takže jsem rád, že tam je další krajan, že si spolu můžeme popovídat v češtině. Ale i když tam nebyl, tak to bylo v klidu," uvedl Kubalík.

Ostřílenému spoluhráči v úvodu pomohl s adaptací v novém prostředí, nutné to prý ale nebylo. "Samozřejmě jsem se mu snažil něco ukázat, ať už restaurace nebo jak to tady chodí. Jirka je ale natolik zkušenej, že žádnou pomoc nepotřeboval. Spíš tam zaučuje mě," smál se Kubalík.

Oba hráči Ambri měli hrát nyní i za reprezentaci, Novotnému ale v návratu do národního týmu po třech letech zabránily svalové problémy. "Oba jsme se hodně těšili, že pojedeme spolu, ale bohužel ho to nepustilo. Nedá se nic dělat," dodal Kubalík.