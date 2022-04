Kubalík se odvděčil za šanci gólem, asistovali Palát, Rutta, Chytil a Zacha

New York - Hokejový útočník Dominik Kubalík dostal v NHL po třech zápasech mezi náhradníky šanci a skóroval, ale neodvrátil porážku Chicaga 3:4 v Nashvillu. Jan Rutta a Ondřej Palát přispěli shodně jednou asistencí k vítězství Tampy Bay 7:4 nad Winnipegem. Filip Chytil připravil jeden gól New Yorku Rangers při výhře 4:0 nad Detroitem. Asistenci si připsal také Pavel Zacha, který podlehl s New Jersey v Seattlu 3:4 po nájezdech.

Karel Vejmelka nahradil v brankovišti Arizony Harriho Säteriho, který inkasoval v Calgary na začátku druhé třetiny čtyřikrát během necelých tří minut. Ani český gólman nezastavil rozjeté domácí hráče, pustil dvě branky z deseti střel a od třetí třetiny se vrátil zpět Säteri. Flames ještě přidali tři trefy a zápas ovládli v poměru 9:1. Vítěk Vaněček zastavil 28 střel při výhře Washingtonu 8:4 v Montrealu.

Kubalík dostal Chicago ve 26. minutě do vedení 2:1 po krasné souhře, kterou zakončoval u levé tyčky do prázdné branky. Český útočník vstřelil 13. gól sezony, ale teprve třetí v posledních 28 zápasech. Nashville už za 43 sekund vyrovnal trefou Romana Josiho a na přelomu druhé a třetí třetiny otočili Matt Duchene s Mikaelem Granlundem na 4:2. Výsledek už jen zkorigoval Riley Stillman v 55. minutě.

Tampa Bay smazala v úvodní třetině ztrátu 0:1 a 1:2, přičemž vyrovnala v 19. minutě s přispěním Rutty na 2:2. Nepřesná střela českého beka se odrazila od zadního mantinelu k Pierru-Eduardovi Bellemaremu, jehož pokus tečoval bránicí hráč do vlastní sítě. Winnipeg se ještě ve druhé třetině ujal vedení 4:2, ale ve zbytku zápasu už střílel góly jen obhájce Stanleyova poháru.

Vítězný gól Tampy připravil Palát, který na obranné modré čáře vybojoval puk, zavezl ho do útočného pásma a předložil jej mezi kruhy Steven Stamkosovi. Kapitán týmu bekhendem upravil ve 43. minutě na 5:4. Vzápětí se prosadil Nikita Kučerov, který se na obratu podílel čtyřmi body (2+2). Jeho spoluhráč Victor Hedman si připsal čtyři asistence. Rutta zaznamenal čtyři kladné body, nejvíce ze všech.

Mikka Zibanejad otevřel ve 14. minutě skóre z přesilové hry pět na tři, kdy byl na trestné lavici i Filip Zadina. Na začátku druhé třetině zvýšil Frank Vatrano a zbývající dva góly dal Alexis Lafreniére. Jednička draftu se prosadila z přečíslení dva na jednoho, do kterého jej vyslal Chytil.

NHL: Nashville - Chicago 4:3, Boston - Pittsburgh 2:1, NY Rangers - Detroit 4:0, St. Louis - Minnesota 6:5 v prodl., Edmonton - Vegas 4:0, Buffalo - Philadelphia 4:3, Ottawa - Toronto 4:5 v prodl., Tampa Bay - Winnipeg 7:4, Dallas - San Jose 2:1, Colorado - Carolina 7:4, Montreal - Washington 4:8, Los Angeles - Columbus 2:1, Seattle - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech a Calgary - Arizona 9:1.