Kubalík se odvděčil za šanci gólem, asistovali Palát, Rutta, Chytil a Zacha

New York - Hokejový útočník Dominik Kubalík dostal v NHL po třech zápasech mezi náhradníky šanci a skóroval, ale neodvrátil porážku Chicaga 3:4 v Nashvillu. Jan Rutta a Ondřej Palát přispěli shodně jednou asistencí k vítězství Tampy Bay 7:4 nad Winnipegem. Filip Chytil připravil jeden gól New Yorku Rangers při výhře 4:0 nad Detroitem. Asistenci si připsal také Pavel Zacha, který podlehl s New Jersey v Seattlu 3:4 po nájezdech.

Karel Vejmelka nahradil v brankovišti Arizony Harriho Säteriho, který inkasoval v Calgary na začátku druhé třetiny čtyřikrát během necelých tří minut. Ani český gólman nezastavil rozjeté domácí hráče, pustil dvě branky z deseti střel a od třetí třetiny se vrátil zpět Säteri. Flames ještě přidali tři trefy a zápas ovládli v poměru 9:1. Vítěk Vaněček zastavil 28 střel při výhře Washingtonu 8:4 v Montrealu.

Kubalík dostal Chicago ve 26. minutě do vedení 2:1 po krasné souhře, kterou zakončoval u levé tyčky do prázdné branky. Český útočník vstřelil 13. gól sezony, ale teprve třetí v posledních 28 zápasech. Nashville už za 43 sekund vyrovnal trefou Romana Josiho a na přelomu druhé a třetí třetiny otočili Matt Duchene s Mikaelem Granlundem na 4:2. Výsledek už jen zkorigoval Riley Stillman v 55. minutě.

Tampa Bay smazala v úvodní třetině ztrátu 0:1 a 1:2, přičemž vyrovnala v 19. minutě s přispěním Rutty na 2:2. Nepřesná střela českého beka se odrazila od zadního mantinelu k Pierru-Eduardovi Bellemaremu, jehož pokus tečoval bránicí hráč do vlastní sítě. Winnipeg se ještě ve druhé třetině ujal vedení 4:2, ale ve zbytku zápasu už střílel góly jen obhájce Stanleyova poháru.

Vítězný gól Tampy připravil Palát, který na obranné modré čáře vybojoval puk, zavezl ho do útočného pásma a předložil jej mezi kruhy Steven Stamkosovi. Kapitán týmu bekhendem upravil ve 43. minutě na 5:4. Vzápětí se prosadil Nikita Kučerov, který se na obratu podílel čtyřmi body (2+2). Jeho spoluhráč Victor Hedman si připsal čtyři asistence. Rutta zaznamenal čtyři kladné body, nejvíce ze všech.

Mikka Zibanejad otevřel ve 14. minutě skóre z přesilové hry pět na tři, kdy byl na trestné lavici i Filip Zadina. Na začátku druhé třetině zvýšil Frank Vatrano a zbývající dva góly dal Alexis Lafreniére. Jednička draftu se prosadila z přečíslení dva na jednoho, do kterého jej vyslal Chytil.

NHL:

Boston - Pittsburgh 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky: 1. Frederic, 3. Haula - 26. Heinen. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Frederic, 3. DeBrusk (všichni Boston).

New York Rangers - Detroit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 45. a 55. Lafreniére (na první Chytil), 14. Zibanejad, 24. Vatrano. Střely na branku: 37:20. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Lafreniére, 2. Zibanejad, 3. Šesťorkin (všichni NY Rangers).

Nashville - Chicago 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky: 4. Tolvanen, 26. Josi, 40. Duchene, 44. Granlund - 8. P. Kane, 26. Kubalík, 55. Stillman. Střely na branku: 34:31. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. Josi, 3. Ekholm (všichni Nashville).

St. Louis - Minnesota 6:5 v prodl. (1:0, 3:1, 1:4 - 1:0)

Branky: 14. Barbašev, 24. Tarasenko, 27. Perron, 34. Saad, 50. Bučněvič, 61. B. Schenn - 22. a 44. Hartman, 45. F. Gaudreau, 54. M. Foligno, 55. Kaprizov. Střely na branku: 30:36. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Bučněvič (oba St. Louis), 3. Hartman (Minnesota).

Edmonton - Vegas 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 17. Russell, 41. Ceci, 46. Foegele, 56. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 36:39. Diváci: 17.757. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. E. Kane, 3. Russell (všichni Edmonton).

Buffalo - Philadelphia 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Branky: 24. Okposo, 29. Dahlin, 36. Hinostroza, 38. Tage Thompson - 2. Farabee, 4. Tippett, 35. Konecny. Střely na branku: 29:21. Diváci: 11.046. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Hinostroza, 3. Okposo (všichni Buffalo).

Montreal - Washington 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

Branky: 36. a 43. Poehling, 22. Evans, 55. Suzuki - 29. a 29. Mantha, 13. Dowd, 36. Ovečkin, 44. Hathaway, 45. Orlov, 50. Schultz, 57. Oshie. Střely na branku: 32:41. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval čtyři branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Orlov (oba Washington), 3. Poehling (Montreal).

Ottawa - Toronto 4:5 v prodl. (2:0, 1:3, 1:1 - 0:1)

Branky: 15. a 47. Stützle, 16. Del Zotto, 31. Gambrell - 39. a 51. Marner, 23. Clifford, 32. Bunting, 64. Giordano. Střely na branku: 29:41. Diváci: 18.655. Hvězdy zápasu: 1. Giordano, 2. Marner (oba Toronto), 3. Stützle (Ottawa).

Tampa Bay - Winnipeg 7:4 (2:2, 2:2, 3:0)

Branky: 39. a 47. Kučerov, 7. Killorn, 19. Bellemare (Rutta), 34. Paul, 43. Stamkos (Palát), 52. Sergačev - 1. Stastny, 14. Connor, 28. Morrissey, 30. Wheeler. Střely na branku: 37:18. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Kučerov, 3. Paul (všichni Tampa Bay).

Dallas - San Jose 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 6. Seguin, 34. Raffl - 40. Meier. Střely na branku: 26:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Seguin, 3. Glendening (všichni Dallas).

Colorado - Carolina 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)

Branky: 7. a 22. Compher, 11. a 52. MacKinnon, 23. Meyers, 32. Newhook, 45. Rantanen - 24. a 29. J. Staal, 34. Aho, 47. A. Svečnikov. Střely na branku: 37:33. Diváci: 18.091. Hvězdy zápasu: 1. Compher, 2. MacKinnon, 3. Meyers (všichni Colorado).

Calgary - Arizona 9:1 (0:1, 6:0, 3:0)

Branky: 21. a 24. Dube, 23. a 46. M. Tkachuk, 43. a 49. J. Gaudreau, 22. Mangiapane, 36. Coleman, 39. E. Lindholm - 1. N. Ritchie. Střely na branku: 41:26. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 16:49 minuty, inkasoval dvě branky z deseti střel a úspěšnost zásahů měl 80 procenta. Diváci: 16.823. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. M. Tkachuk, 3. E. Lindholm (všichni Calgary).

Seattle - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 11. Borgen, 36. Soucy, 37. Beniers, rozhodující sam. nájezd Donato - 4. Bratt, 17. J. Boqvist (Zacha), 45. Severson. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Donato, 3. McCann (všichni Seattle).

Los Angeles - Columbus 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky: 2. D. Brown, 8. Danault - 21. Kuraly. Střely na branku: 38:22. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Danault, 2. Quick, 3. D. Brown (všichni Los Angeles).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Florida 74 53 6 15 311:217 112 2. x-Toronto 75 49 6 20 291:233 104 3. x-Tampa Bay 75 46 8 21 250:212 100 4. x-Boston 75 46 5 24 233:203 97 5. Detroit 75 29 10 36 213:285 68 6. Buffalo 77 28 11 38 214:275 67 7. Ottawa 75 28 7 40 204:244 63 8. Montreal 76 20 11 45 197:295 51

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 76 48 8 20 251:187 104 2. x-NY Rangers 76 49 6 21 235:191 104 3. x-Pittsburgh 77 43 11 23 254:215 97 4. Washington 75 42 10 23 260:223 94 5. NY Islanders 74 35 9 30 206:206 79 6. Columbus 75 35 6 34 241:276 76 7. New Jersey 75 26 7 42 231:278 59 8. Philadelphia 75 23 11 41 193:273 57

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Colorado 75 55 6 14 294:206 116 2. x-St. Louis 75 45 10 20 280:216 100 3. Minnesota 74 46 7 21 276:231 99 4. Nashville 75 43 5 27 241:217 91 5. Dallas 75 43 5 27 219:221 91 6. Winnipeg 76 35 11 30 235:245 81 7. Chicago 75 25 11 39 202:268 61 8. Arizona 75 22 5 48 183:287 49

Pacifická divize:

1. x-Calgary 75 46 9 20 268:188 101 2. Edmonton 76 44 6 26 264:235 94 3. Los Angeles 77 40 10 27 222:226 90 4. Vegas 76 41 5 30 244:226 87 5. Vancouver 75 37 10 28 224:211 84 6. Anaheim 76 29 14 33 213:249 72 7. San Jose 74 29 11 34 191:236 69 8. Seattle 74 24 6 44 193:258 54

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená jisté prvenství v konferenci.