Linec (Rakousko) - Zásadní vliv na výsledek dnešního zápasu Euro Hockey Challenge v Linci proti Rakousku (5:4 po nájezdech) měla první pětka, kterou kouč české hokejové reprezentace Miloš Říha nasadil do hry. Tvořili ji hráči, kteří nezasáhli do středečního duelu proti Rakušanům ve Znojmě. Dominik Kubalík dal gól na 4:2 a pak rozhodl nájezdy. V nich měl bilanci dvou zásahů ze tří pokusů i Robin Hanzl, jenž první útok vedl z pozice centra. Odvrátili tak hrozbu první porážky samostatné české reprezentace s Rakouskem.

"Byli jsme takoví mrtví a trošku jsme tahali nohy. Myslím, že první třetina nebyla úplně dobrá. Tam nás Rakušané chvílemi i přehrávali a tlačili se hodně do brány, také dobře napadali. My jsme si s tím zpočátku nevěděli rady," řekl Kubalík. "Myslím, že ve druhé třetině jsme se hodně zvedli a bylo to mnohem lepší. Dostali jsme se do dvougólového vedení, ale ve třetí třetině jsme se při stavu 4:2 bohužel vrátili k tomu, co jsme hráli v první třetině," připustil.

"Měli jsme sice 53 střel, ale vlastními chybami jsme Rakušany vrátili do zápasu. Měli jsme tam navíc XY vyložených šancí, kdy jsme je mohli srazit na kolena, ale to se nám nepovedlo. Chyběla i lepší hra před brankou. To musíme zlepšit," doplnil Kubalík.

V čase 59:50 vyrovnal hráč, kterého velmi dobře zná z Ambri. Dominic Zwelger překonal Jakuba Kováře parádní střelou s holí mezi nohama. "Udělal to moc hezky, ale začalo to mojí chybou. Zbytečnou chybou, která by se neměla stávat. Přišla potom střela od modré čáry a oni tam byli asi hladovější. A 'Zwelgi' si s tím poradil, jak on to umí, vždy vymyslí nějakou parádu," řekl Kubalík.

V nájezdech jel jako první. "Zkoušel jsem střelu a nevyšlo to, tak jsem při druhém zkusil jít do kličky, i když nebyl úplně skvělý led. Nějak to tam proteklo. A při třetím jsem si řekl, že zkusím znovu vystřelit. Naštěstí to tam padlo, ale měli jsme rozhodnout dřív," uvedl Kubalík.

Zároveň ocenil domácí výběr. "Rakušané hráli dobře. Pro mě osobně to byl velice těžký zápas, protože domácí opravdu jezdili a byli jak vosy. Jsem rád, že i přesto jsme to zvládli a vyhráli," uvedl Kubalík.

Z pohledu kapitána Robina Hanzla byla česká hra s blížícím se koncem zbytečně ustrašená. "Rakušané nás začali více napadat. Cítili tu šanci, kterou podpořili sami třetím gólem. My jsme se od té chvíle zatáhli a nebyli jsme schopní se dostat přes tu jejich aktivní hru. Takový závěr samozřejmě mrzí, i když je to příprava, protože dostat vyrovnávací gól s Rakouskem devět sekund před koncem je trestuhodné," přiznal Hanzl.

"Nemyslím, že bychom Rakušany nějak podcenili, ale když to vezmu za sebe, tak jsem byl přes měsíc bez zápasového vytížení, takže první třetinu jsem se hledal a byl jsem vyloženě trapnej. Oni na nás vlítli a i když jsme si pak udělali nějaký náskok, tak jsme od té zlepšené hry zase upustili a takhle to dopadlo," uvedl Hanzl.

Také on uspěl při dvou ze tří pokusů v nájezdech. V sedmé sérii mohl rozhodnout, ale do třetice už úspěšný nebyl. "Když jdu ze střídačky na led, tak už vím, co chci udělat. První dva nájezdy jsem věděl, ten třetí jsem se trošku rozmýšlel a podle toho to dopadlo, i když tam stačilo přehodit ten beton a spadlo by to do brány," připomněl Hanzl.

"Podařilo se to skoro dokonale, jen škoda, že jsem nedal ten třetí gól. Ale od toho tam jsme. Kubalda je střelec, nikdy nechtěl jezdit nájezdy a najednou jezdí a rozhoduje, dnes rozhodl jako ve Finsku. Jen tak dál," smál se Hanzl.