Kubalík překonal v NHL dvakrát Vladaře, asistenci si připsali Zadina a Nečas

New York - Dominik Kubalík pomohl v NHL dvěma góly k vítězství hokejistů Detroitu 5:2 v Calgary a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Český útočník překonal v obou případech krajana Daniela Vladaře, který inkasoval pětkrát z 24 střel. Vítězství Red Wings podpořil asistencí také Filip Zadina. Carolina zdolala i díky přihrávce Martina Nečase doma Montreal 6:2. David Rittich kryl 21 z 23 střel, ale neodvrátil prohru Winnipegu 1:3 v Columbusu.

Kubalík vyrovnal v závěru úvodní třetiny na 1:1, když z levého kruhu trefil místo mezi tělem a rukou Vladaře. Plzeňský rodák skóroval v NHL poprvé od 19. ledna a po osmi zápasech.

Detroit rozhodl o páté výhře v řadě v rozmezí 36. až 44. minuty, během kterých zlomil třemi góly nerozhodný stav 2:2. Povedený úsek odstartoval Kubalík, který zakončil souhru celé formace střelou do odkryté branky. Na něj vzápětí navázal Tyler Bertuzzi po další rychlé kombinaci. Vítězství pojistil střelou z levého kruhu mezi Vladařovy betony Pius Suter, jemuž přistrčil puk Zadina. Vladař prohrál dva zápasy v základní hrací době v řadě poprvé od listopadu.

"Konečně nám sedly lajny," pochvaloval si útočník Detroitu David Perron. "Začíná to klapat. Každý chápe svoji roli a je skvělé, že se nám konečně povedlo udělat delší sérii výher. Je pro nás výzvou, abychom ji prodloužili. Nechceme se zastavit," podotkl.

Aktuální forma přiblížila Red Wings ve Východní konferenci k postupové osmičce na rozdíl dvou bodů. Poslední místo drží Washington, který podlehl na svém ledě Floridě 3:6 a poprvé v sezoně prohrál třikrát za sebou. Capitals postrádali poslední dva zápasy kapitána Alexandra Ovečkina, který odcestoval domů kvůli úmrtí otce. Navíc přišli v utkání o Marcuse Johanssona po srážce s Radko Gudasem.

Nečas bodoval poprvé od pauzy na Utkání hvězd. Český centr předal puk Jesperimu Kotkaniemu, ten vyrazil na zteč od obranné modré čáry a sólový únik završil gólem na 1:1. Ještě ve 43. minutě bylo srovnáno 2:2, poté Carolina rozhodla čtyřmi góly. Hrdinou byl Seth Jarvis, který v NHL nasázel poprvé hattrick. "O něčem takovém jsem vždy snil. Je to neskutečný pocit," řekl jednadvacetiletý Jarvis. "Navíc přišli táta s bráchou, mít je tu pro mě znamená celý svět," doplnil.

V Columbusu, který byl před utkáním nejhorším týmem soutěže, otevřel skóre Kyle Connor dvě sekundy před koncem prvním třetiny. Rittich držel čisté konto půlku zápasu, než jej v přesilové hře překonal střelou na lapačku Patrik Laine. Rozhodující moment nastal v 50. minutě: Kent Johnson naznačil přihrávku a střelou z otočky v pravém kruhu Ritticha zaskočil. Puk mu prošel mezi betony.

"Hledal jsem, komu bych přihrál, ale nechtěl jsem riskovat a napadlo mě, že bych mohl překvapit gólmana. Nebyla to nejtvrdší střela. Kdyby ji viděl, pravděpodobně by ji chytil. Ani nevím, jak to prošlo," popsal Johnson vítěznou akci. Výhru zpečetil Boone Jenner při risku Winnipegu bez gólmana.

Boston ovládl i bez bodových příspěvků českých hráčů zápas v Nashvillu 5:0. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jeremy Swayman, který zastavil 28 střel a vychytal druhou nulu v sezoně. Lídr NHL vedl už ve 32. minutě 4:0, po dvou bodech si připsal Patrice Bergeron (1+1) a Nick Foligno (0+2). David Pastrňák vystřelil pětkrát, ale čtyřicátý gól v sezoně nedal. Kouč Bruins Jim Montgomery vyzdvihl i hru čtvrté lajny, v níž nastupoval Jakub Lauko, a která vstřelila jeden gól.

NHL:

Carolina - Montreal 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)

Branky: 15., 44. a 60. Jarvis, 13. Kotkaniemi (Nečas), 43. Aho, 45. J. Staal - 4. Pezzetta, 36. Harvey-Pinard. Střely na branku: 41:22. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Aho, 3. Raanta (všichni Carolina).

Columbus - Winnipeg 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 30. Laine, 50. K. Johnson, 60. Jenner - 20. Connor. Střely na branku: 24:38. David Rittich odchytal za Winnipeg 57:53 minuty, inkasoval dvě branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 91,3 procenta. Diváci: 16.032. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Laine, 3. K. Johnson (všichni Columbus).

Washington - Florida 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Branky: 36. D. Strome, 54. Bäckström, 58. Kuzněcov - 10. Forsling, 22. M. Staal, 28. White, 38. Barkov, 59. Lundell, 60. Reinhart. Střely na branku: 32:36. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe (Florida), 2. E. Gustafsson (Washington), 3. Barkov (Florida).

Nashville - Boston 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Branky: 3. Marchand, 22. C. Smith, 29. Bergeron, 32. Forbort, 54. Frederic. Střely na branku. 28:30. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Bergeron, 3. Foligno (všichni Boston).

Calgary - Detroit 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky: 16. E. Lindholm, 30. Dube - 19. a 36. Kubalík, 23. Fabbri, 39. Bertuzzi, 44. Suter (Zadina). Střely na branku: 35:24. Daniel Vladař odchytal celé utkání, inkasoval pět gólů z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 79,2 procenta. Diváci: 17.713. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Kubalík, 3. Larkin (všichni Detroit).

St. Louis - New Jersey 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky: 17. Bučněvič, 24. Toropčenko, 26. Kyrou, 52. B. Schenn - 18. Mercer, 29. Haula. Střely na branku: 35:36. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. B. Schenn, 3. Kyrou (všichni St. Louis).

Seattle - Philadelphia 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Branky: 15. a 35. Gourde, 4. McCann, 26. Schultz, 32. Bjorkstrand, 51. Beniers - 41. a 55. Konecny. Střely na branku: 30:19. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. Schultz, 3. Beniers (všichni Seattle).

Vegas - San Jose 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky: 47. Cotter, 60. Carrier - 38. Barabanov. Střely na branku: 38:26. Diváci: 17.544. Hvězdy zápasu: 1. Carrier, 2. Cotter (oba Vegas), 3. Kähkönen (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 54 41 5 8 201:115 87 2. Toronto 55 33 8 14 186:147 74 3. Tampa Bay 54 35 3 16 191:157 73 4. Florida 58 28 6 24 202:200 62 5. Detroit 54 26 8 20 170:175 60 6. Buffalo 53 27 4 22 197:185 58 7. Ottawa 53 26 3 24 161:170 55 8. Montreal 55 23 4 28 150:200 50

Metropolitní divize:

1. Carolina 54 36 8 10 184:146 80 2. New Jersey 54 35 5 14 186:145 75 3. NY Rangers 54 32 8 14 184:145 72 4. Pittsburgh 53 27 9 17 172:164 63 5. Washington 57 28 6 23 174:166 62 6. NY Islanders 57 27 7 23 164:158 61 7. Philadelphia 56 22 10 24 151:177 54 8. Columbus 55 17 4 34 140:208 38

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 55 30 11 14 183:142 71 2. Winnipeg 55 34 1 20 174:143 69 3. Colorado 53 29 5 19 163:149 63 4. Minnesota 54 28 5 21 161:157 61 5. Nashville 52 25 6 21 142:156 56 6. St. Louis 54 26 3 25 172:194 55 7. Arizona 55 19 8 28 147:191 46 8. Chicago 53 16 5 32 127:195 37

Pacifická divize:

1. Vegas 55 33 4 18 179:153 70 2. Seattle 55 31 6 18 193:172 68 3. Los Angeles 55 30 7 18 184:185 67 4. Edmonton 55 30 6 19 205:180 66 5. Calgary 55 25 11 19 174:170 61 6. Vancouver 55 21 4 30 185:224 46 7. San Jose 56 17 11 28 168:209 45 8. Anaheim 55 17 6 32 138:230 40 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 55 99 (42+57) 2. Draisaitl (Edmonton) 53 80 (31+49) 3. Kučerov (Tampa Bay) 54 78 (21+57) 4. M. Tkachuk (Florida) 55 75 (27+48) 5. Pastrňák (Boston) 54 74 (39+35) 6. E. Karlsson (San Jose) 56 73 (18+55) 7. J. Robertson (Dallas) 55 71 (34+37) 8. T. Thompson (Buffalo) 53 70 (36+34) 9. J. Hughes (New Jersey) 50 67 (35+32) 10. Nugent-Hopkins (Edmonton) 55 66 (26+40) 61. Nečas (Carolina) 54 48 (21+27) 69. Hertl (San Jose) 54 47 (15+32) 86. Krejčí (Boston) 49 43 (12+31) 111. Zacha (Boston) 54 37 (12+25) 119. D. Kubalík (Detroit) 53 36 (16+20) 123. Hronek (Detroit) 54 36 (8+28) 144. Chytil (NY Rangers) 46 33 (19+14) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 42 branek, 2. Pastrňák (Boston) 39, 3. T. Thompson (Buffalo) 36, 4. J. Hughes (New Jersey) 35, 5. Rantanen (Colorado), Horvat (NY Islanders), J. Robertson (Dallas) všichni 34, 8. Ovečkin (Washington), Point (Tampa Bay), Scheifele (Winnipeg) všichni 32, ...44. Nečas (Carolina) 21, 56. Chytil (NY Rangers) 19, 84. D. Kubalík (Detroit) 16, 100. Hertl (San Jose) 15.