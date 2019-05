Kubalík posunul své maximum na MS a nešťastně zranil rozhodčího

Bratislava - Už na devět bodů se díky dnešnímu tříbodovému příspěvku v utkání s Rakušany (8:0) dostal v Bratislavě útočník hokejové reprezentace Dominik Kubalík. Vylepšil si tak osobní maximum z loňského debutu na šampionátu. V Dánsku nastřádal za osm utkání osm bodů díky třem gólům a pěti nahrávkám, letos má o asistenci navíc už po šesti vystoupeních. Vedle gólu a dvou přihrávek si třiadvacetiletý útočník dnes ale připsal i nešťastný zásah, při němž zranil rozhodčího.

Kubalíkovi jde evidentně k duhu, že je součástí "plzeňské" formace s centrem Janem Kovářem a Milanem Gulašem na druhém křídle. Celé trio si na ledě dobře rozumí. "Cítím se výborně a hlavně jsem rád, že nám to v té lajně docela funguje a že si to sedá. Uvidíme ale v těch těžších zápasech, třeba zrovna v úterý proti Švýcarsku," řekl Kubalík novinářům.

V zápasech s papírově slabšími soky bývá důležité, kdy se ho podaří nalomit úvodním gólem, případně odskočit na vícebrankový rozdíl. Dnes se to povedlo. Kubalík zvyšoval v polovině 15. minuty po úvodním zásahu Radka Faksy už na 2:0. "Kdybychom gól náhodou dostali my, neříkám, že by byla panika, ale soupeř pak může chytnout druhý dech a začít hrát úplně jinak. Jsem rád, že jsme tyhle dva poslední zápasy zvládli," podotkl Kubalík.

Rakušané měli příležitost průběh zdramatizovat, neboť jen za první třetinu se Češi hned čtyřikrát provinili proti pravidlům. Jednou hráli dokonce 85 sekund v pěti proti třem. "Měli jsme hrozně moc vyloučených, takže tam bylo dobrý, že jsme to v první třetině odbránili. Kdyby tam dali nějaký gól, mohlo to být celé jinak. Ale zvládli jsme to," uvedl Kubalík.

Uznal, že hodně z faulů bylo zcela zbytečných. "Byly i ve středním pásmu, to by se nám potom mohlo vymstít v zápasech s týmem, který má ty přesilovky dobré. Jsme rádi, že jsme ta oslabení zvládli. Bylo tam oslabení i ve třech. Ale je pozitivum, že to umíme ubránit. Jsem rád, že jsme nedostali gól i kvůli Francíkovi v brance, že jsme mu pomohli. Když jsme potřebovali, on zase pomohl nám," ocenil Kubalík Pavla Francouze.

Definitivně jasno bylo po dvou úderech v rozmezí 41 sekund, kdy český tým využil přesilovky pět na tři. "Pak se to s těmi přesilovkami otočilo a bylo super, že se nám povedly. Měli jsme pět na tři a dali gól. Vzápětí přišel další gól, to nás pak uklidnilo. Jsem rád, že konečně přesilovky zafungovaly," řekl Kubalík.

Ve třetím dějství se přimotal k situaci, po níž zůstal na ledě ležet jeden z hlavních sudích. "Smolná chvilka. On měl puk mezi nohama, já se ho snažil odpálit a vzal jsem mu i tu nohu. Myslím si, že si natáhl tříslo. Samozřejmě to bylo nechtěné, ale stál tam a já chtěl puk za každou cenu dostat pryč, aby se něco nestalo za naší brankou," ujistil Kubalík.

Skóre se nakonec zastavilo na osmičce. Stejně jako v předchozím duelu s Italy. "Pro mě bylo to dnešní utkání ale o něco speciálnější, protože jsem tam měl dva spoluhráče (z Ambri). Já se na ten zápas moc těšil. Za stavu pět šest nula se potom už ale nehraje dobře nikomu," přiznal Kubalík.