Kubalík pomohl gólem k výhře Chicaga, Voráček přihrál na dva góly

New York - Hokejový útočník Dominik Kubalík přispěl Chicagu v úterním utkání NHL gólem k výhře 3:2 nad Floridou. Dvě přihrávky Jakuba Voráčka nestačily Philadelphii, která doma podlehla New Jersey 3:4. Tampa Bay i díky asistenci Ondřeje Paláta zvítězila v Dallasu 2:1 a je prvním týmem, který už v sezoně nasbíral padesát bodů.

Chicago, které do zápasu vstupovalo se sérií čtyř proher, vedlo ve 25. minutě 3:0. Skóre otevřel Kubalík, který dostal v přečíslení puk levou stranu a střelou mezi betony dal svůj jedenáctý gól sezony. Florida snížila v polovině utkání a poté v 56. minutě, ale domácí těsné vedení uhájili a drží v Centrální divizi poslední postupové místo do play off. Za poražené si připsal jedenáct srážek Radko Gudas a v této statistice je už nejlepší v celé NHL.

Philadelphia po dvou třetinách prohrávala 1:4. Na jediné brance měl zásluhu Voráček, jehož střelu dorazil v přesilové Joel Farabee a vyrovnal. Dvěma zásahy ještě zdramatizoval zápas Sean Couturier a kontaktní gól vstřelil v předposlední minutě po přihrávce Voráčka zpoza branky. Kladenský odchovanec je v této sezoně NHL s dvaceti asistencemi nejlepším nahrávačem z českých hokejistů.

Tampa Bay brzy prohrávala, ale otočila zápas na svou stranu góly ve 29. a 33. minutě. Palát, s 29 body (11+18) nejproduktivnější český hráč, si připsal druhou asistenci v přesilové hře u branky Stevena Stamkose, který vyrovnal. Vítěznému gólu předcházelo i zaváhání Radka Faksy, který ztratil u červené čáry v oblasti střídaček puk a z protiútoku rozhodl Yanni Gourde.

Výsledky úterních zápasů NHL:

Philadelphia - New Jersey 3:4, Chicago - Florida 3:2, Arizona - Colorado 5:4 po sam. nájezdech, Dallas - Tampa Bay 1:2, Nashville - Detroit 2:0.

Tabulka NHL:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 32 24 2 6 117:74 50 2. Carolina 31 21 3 7 104:78 45 3. Florida 32 20 4 8 107:91 44 4. Chicago 33 15 5 13 98:108 35 5. Columbus 33 13 7 13 86:106 33 6. Nashville 33 15 1 17 79:103 31 7. Dallas 29 10 8 11 81:77 28 8. Detroit 33 10 4 19 71:106 24

Severní divize:

1. Toronto 32 20 2 10 107:83 42 2. Edmonton 34 21 0 13 116:97 42 3. Winnipeg 32 19 2 11 104:91 40 4. Montreal 31 14 9 8 100:87 37 5. Vancouver 36 16 3 17 99:115 35 6. Calgary 33 15 3 15 88:99 33 7. Ottawa 34 11 3 20 89:131 25

Východní divize:

1. NY Islanders 33 21 4 8 98:73 46 2. Washington 31 20 4 7 106:92 44 3. Pittsburgh 32 19 2 11 100:88 40 4. Boston 28 16 4 8 77:66 36 5. Philadelphia 31 15 4 12 97:111 34 6. NY Rangers 31 14 4 13 94:82 32 7. New Jersey 30 12 4 14 75:93 28 8. Buffalo 30 6 4 20 64:106 16

Západní divize:

1. Vegas 30 22 1 7 100:67 45 2. Colorado 31 20 3 8 106:71 43 3. Minnesota 30 19 1 10 89:76 39 4. St. Louis 32 16 5 11 97:104 37 5. Arizona 33 14 5 14 83:101 33 6. Los Angeles 31 13 6 12 89:86 32 7. San Jose 30 12 4 14 85:104 28 8. Anaheim 33 9 6 18 72:112 24