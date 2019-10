Kubalík: Pocity jsou takové smíšené, ale hrozně jsem si to užil

Praha - Jako první hokejista v historii se dočkal Dominik Kubalík premiéry v NHL v rodné zemi mimo Severní Ameriku, ale dojem z vystoupení v dresu Chicaga v duelu Global Series v pražské O2 areně mu kazila porážka s Philadelphií 3:4. Čtyřiadvacetiletý kanonýr, který po působení ve švýcarském celku Ambri-Piotta podepsal v květnu s Blackhawks roční nováčkovskou smlouvu, si ale jinak vystoupení před celou rodinou hodně užíval.

"Samozřejmě výsledek tomu úplně nepomáhá. Pocity jsou takové smíšené. Já jsem si to na jednu stranu hrozně užil, bylo to skvělé. Bylo to doma, jsem rád, že to všichni z mé rodiny viděli a byli u toho. Jen mě mrzí, že na konci nebyla výhra. Já jsem si přál, abychom to zvládli jako tým, ale to se nepovedlo. Určitě ale na ten zápas budu vzpomínat," popsal Kubalík.

Dostal jako první Evropan možnost odbýt si premiéru doma. "To jsem ani nevěděl. Je to něco speciální a úžasného," doplnil čtyřiadvacetiletý plzeňský odchovanec.

Kubalík strávil na ledě 13 minut a 59 sekund, z toho 51 vteřin v přesilových hrách. Vyslal tři střely na branku a v nejnebezpečnější situaci se objevil v 19. minutě za stavu 1:1, ale jeho pokus Carter Hart zneškodnil. "Já jsem k tomu přišel trošku jako slepý k houslím. Brandon (Saad) to tam promáchl a já to viděl na poslední chvíli. Jen tak jsem to tam zametl po zemi. Nepadlo to, tak třeba to padne příště," prohlásil Kubalík.

Nervózní před zápasem nebyl. "Já jsem na to nikdy nějak moc netrpěl, ale samozřejmě něco málo možná bylo. Byl to první zápas, ale spíš jsem byl hrozně natěšený. Hrozně jsem se těšil, jaké to bude, jaká bude atmosféra a kolik lidí přijde," podotkl.

Pokyny jemu i dalšímu českému zástupci v kádru Blackhawks Davidu Kämpfovi dával kouč Jeremy Colliton ještě při rozbruslení. "To byly takové ty věci, abychom si hlavně užili a hráli jsme v klidu, že je to zápas, který se už asi opakovat nebude. Abychom nebyli zbytečně pobláznění," prozradil Kubalík.

O2 arena se zaplnila 17.463 diváků, což je v ní nový rekord na hokejový zápas. "Musím říct, že to bylo fajn, já jsem očekával, že to takové bude. Věřil jsem tomu, že ti naši lidi za to umí vzít," pochvaloval si Kubalík.

Před utkání sklidilo celé české trio i s útočníkem Jakubem Voráčkem z týmu Flyers aplaus. "Ten pocit je samozřejmě skvělý, až z toho byl mráz po zádech. Myslím, že to bylo úžasný. Jsem rád, že tolik lidí přišlo a že nás takhle podpořili. Za to jim patří velký dík," doplnil.

V hledišti ho podporovala patnáctka členů rodiny či známých. "Všichni, co jsem chtěl, tak tu byli. Ale při zápase jsem je neviděl. Vůbec nevím, kde seděli, protože nějaké lístky byly rozdělené. V tom davu to ani nešlo," prohlásil.

Svůj výkon v utkání nechtěl moc hodnotit. "To bych nerad. Byl to pro mě první zápas, samozřejmě jsme se snažil hrát svoji hru, ale vím, že to může být lepší. Myslím si, že to nebylo špatné, ale určitě to nebylo perfektní, takže mám na čem pracovat," uvedl hráč, který v minulé sezoně ovládl produktivitu švýcarské NLA.

V sobotu se Chicago vrátí domů a bude se následně chystat na pokračování soutěže. Další zápas sehrají Blackhawks ve čtvrtek doma proti San Jose. "Letíme už zítra, máme tam pak den volna, takže si myslím, že čas na srovnání bude. Myslím, že se dáme do kupy a bude to dobrý," komentoval návrat po více než týdenním pobytu v Evropě, který začal v Berlíně.

Kubalík už se těší na další debut, tentokrát v United Center. "Bude to pro mě druhá premiéra. Bude to zase úplně něco jiného, nebude tam tolik rodinných příslušníků, ale zase to bude v naší hale, takže se samozřejmě těším úplně stejně, jako jsem se těšil tady," dodal.