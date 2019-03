Praha - Hokejový útočník Dominik Kubalík prožívá možná zlomovou sezonu v kariéře. V dresu Ambri-Piotty se stal nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem základní části švýcarské ligy a na konci ledna na něj v NHL získalo práva Chicago od Los Angeles. Třiadvacetiletý kanonýr má ale v Ambri smlouvu ještě na rok a své budoucnosti nechává volný průběh. Soustředí se na boj o mistrovství světa na Slovensku.

Na řešení případného přesunu do NHL podle Kubalíka bude dost času v létě. "Debata o tom je. Všichni ví, že se vytrejdovala moje práva a něco se tam dělo, ale já jsem se na to vůbec nezaměřoval a ani jsem o tom nechtěl vědět," řekl Kubalík novinářům poté, co se dnes zapojil do přípravy české reprezentace v pražském Edenu.

Samozřejmě ale vnímá, že Blackhawks začnou příští sezonu v říjnu v Praze duelem s Philadelphií. "To jsem nemohl neslyšet, to je pravda. Je to samozřejmě super zpráva, kdyby se mělo něco stát, tak by to bylo fajn. Ale teď to řešit nechci. Myslím si, že tyhle věci potom akorát motají hlavu a člověk začne přemýšlet o něčem jiném, než by měl. Jsem tady a soustředím se, abych byl stoprocentně připravený, zase se do toho dostal a hrál co nejlíp," uvedl Kubalík.

Dvojnásobný nejlepší střelec extraligy v barvách Plzně z let 2016 a 2017 se dostal na velké mezinárodní akce poprvé v minulém ročníku, kdy startoval na olympijských hrách v Pchjongčchangu a na mistrovství světa v Dánsku. Šampionát na Slovensku je pro něj velké lákadlo i kvůli velké podpoře českých příznivců.

"Zažil jsem to loni v Dánsku poprvé a bylo to super. Bylo tam hodně našich fanoušků, takže je to i neskutečná motivace. Myslím si, že to bude, jako by to bylo v Praze. Bude tam i hodně členů rodin. Jenom super," prohlásil Kubalík.

K národnímu týmu se připojil dva dny srazu, protože měl v sobotu ještě klubovou rozlučku po sezoně s fanoušky. Přes vyřazení ve čtvrtfinále s Bielem 1:4 na zápasy panovala v Ambri spokojenost. "Po iks letech, co se udělalo play off, jsme vyhráli aspoň jeden zápas, takže jsme to zase trošku posunuli. Nebyli jsme daleko, aby to dopadlo ještě lépe, protože si myslím, že jsme je hodně trápili," řekl Kubalík.

V pěti duelech play off si připsal šest bodů za gól a pět asistencí, ale soupeř byl podle něj daleko produktivnější. "My jsme nedávali góly a právě Biel je v tom dominantní. Spíš jsme to měli vzít lépe zezadu, ale myslím si, že na to, jaký je to tým a jací jsme my, to byl velký úspěch. Sezona byla celkově super, jak týmově tak i z individuálního hlediska," uvedl.

Hodně si vážil svých úspěchů a těžko podle něj stavět jeden nad druhý. "Vyhrát bodování pro mě bylo trošku víc než být nejlepším střelcem, protože to není jen o gólech, ale o celkových bodech. To bylo fajn, povedlo se mi to poprvé. Ale musím říct, že když jsem se dozvěděl, že jsem vyhlášen jako nejužitečnější hráč a volili to kapitáni a hlavní trenéři, tak mě to potěšilo hodně," líčil autor 57 bodů za 25 gólů a 32 asistencí z 50 utkání základní části. Je možné, že do Švýcarska ještě zamíří na slavnostní vyhlášení cen.

Během sezony zářil v produktivitě, ale hodně se zaměřil také na defenzivní práci. I pro případné angažmá v zámoří to pro něj může být klíčové. "Defenzivní činnost u nás v pásmu mi jako útočníkovi dřív dělala velký problém. Člověk se ocitl i v minusových bodech," uvedl Kubalík.

Potěšilo jej, že se v bránění zlepšil. "Dostával jsem se na konci i do situací, že jsem bránil i ve třech, což se mi nikdy nestávalo. Trenér mi důvěřoval. Chtěl bych se dál zlepšovat. Vůbec se mi nemusí stát, ať už budu kdekoliv, že tam budu hrát první přesilovku. Člověk pak musí pomoct s něčím jiným," prohlásil Kubalík.

Pokud by nevyšel přesun do zámoří už v létě, bude se těšit na pokračování v Ambri. "Rozloučili jsme se s tím, že mám smlouvu na další rok. Uvidíme, co se bude dít v létě, jestli vůbec něco," prohlásil.

Chicago na dálku nijak zvlášť nesleduje. "Celkově se snažím koukat na sestřihy každé ráno. Sledovat Kučerova nebo McDavida, to se asi podívá každý. Že bych vyloženě koukal na Chicago, to se říct nedá," uvedl.

Dosavadní bydlení ve Švýcarsku vyklidil, ale ne z důvodu možné změny působiště. "Plánoval bych nějaký dům nebo byt se zahrádkou, protože máme malého pejska. My jsme ji sice měli, ale nebyl tam plot," dodal Kubalík.