Kubalík měl v NHL na dosah hattrick, ale v power play znervózněl

New York - Útočník Dominik Kubalík si dal před sezonou NHL jako hlavní cíl probojovat se do základní sestavy Chicaga, tento plán ale výrazně překračuje. Plzeňský rodák nastupuje momentálně v elitní formaci a s šestnácti zásahy se dělí o první místo v tabulce střelců mezi nováčky s Victorem Olofssonem.

"Ani nemůžu uvěřit tomu, jak se to vyvíjí. Je to skvělé," prohlásil Kubalík, který se v sobotu zasloužil dvěma góly o výhru 4:2 nad Anaheimem. Český útočník mohl v závěru zkompletovat i premiérový hattrick, ale minul při power play prázdnou branku. "Znervózněl jsem, začal jsem se klepat. Potom už jsem chtěl raději přihrávat, ztratil jsem sebevědomí. Nevěřil jsem si na to," uvedl s úsměvem.

Kubalík nastupuje v poslední době převážně v prvním útoku s Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem. "Pro mě je úžasné, že můžu hrát s takovými hráči. Užívám si to s nimi. Snažím se dělat svou práci a všechny věci, které nám přinášejí úspěch. Myslím, že se nám to daří. Jako lajna hrajeme dobře, hodně času trávíme v útočném pásmu a dost střílíme," řekl.

Kubalík se stal v dresu Plzně dvakrát nejlepším střelcem extraligy. Minulou sezonu byl nejproduktivnějším hráčem švýcarské nejvyšší soutěže a svůj um prokazoval i na mezinárodním poli - na posledních dvou mistrovstvích světa nasbíral 20 bodů (9+11) v 18 zápasech.

Nyní prožívá Kubalík skvělé období i v NHL. Skóroval čtyřikrát v řadě a v posledních jedenácti zápasech nasbíral 13 bodů (8+5). "Máme radost z pokroků, které dělá. Hraje dobře i bez kotouče a to mu umožňuje, aby se dostával do šancí," řekl trenér Chicaga Jeremy Colliton.

Vyzdvihl, že se český útočník tlačí před branku. "Když se podíváte na jeho góly, překvapí by vás, kolik jich dal díky tomu, že stál před brankou. Je to jedna z hlavních příčin, proč jeho produktivita tak stoupla. Není to o tom, že by zaparkoval ve střelecké pozici a čekal na přihrávku, aby vypálil z první," doplnil kouč.

Kubalík se může v další zápasech dostat do čela střelecké tabulky nováčků, protože Olofsson bude kvůli zranění minimálně měsíc mimo hru. Martin Nečas, který je s Denisovem Gurjanovem na děleném třetím místě, ztrácejí na vedoucí duo šest gólů. V produktivitě nováčků je Kubalík pátý (16+10), v čele je Olofsson (16+19).