Kubalík: Detroit znamená novou krev do žil, věřím, že to bude fungovat

Praha - Hokejový útočník Dominik Kubalík má za sebou první změnu dresu v NHL. Nepříliš povedenou sezonou po osobní i týmové stránce uzavřel působení v Chicagu. Díky podpisu dvouletého kontraktu na pět milionů dolarů ho čeká nová etapa zámořské kariéry v Detroitu. Právě dnes sedmadvacetiletý Kubalík věří, že přesun k Red Wings bude impulzem, po němž bude jeho hvězda opět stoupat vzhůru.

S novým kontraktem, který podepsal 13. července hned během prvního dne po otevření trhu s volnými hráči, se plzeňskému rodákovi ulevilo. "Člověk má v podobné pozici vždy nutkání mít otazníky, zda to vyjde, kde to bude, jakou bude mít pozici a podobně. Ale po rozhovorech s Detroitem mi to nalilo novou krev do žil a věřím, že to bude fungovat," řekl Kubalík v rozhovoru s novináři.

Z kontaktů s Detroitem, který řídí z pozice generálního manažera bývalý vynikající útočník Steve Yzerman, má velmi dobré pocity. "Řekli mi, jak mě jako hráče vidí a co očekávají, což je fajn, když vám manažer řekne, že vás do týmu bere jako střelce. Neříkám, že jsem střelec, který dá padesát gólů za sezonu. Kéž by to tak bylo... Ale jsem určitě hráč do koncovky než nějaký velký tvůrce. A od toho mě tam budou mít - abych střílel. Chtějí mě také využít do přesilovek, což je pro útočníka vždycky fajn, když tohle slyší," uvedl Kubalík.

"Těším se i proto, že jde o další tým 'Original Six', o nichž se vždy mluvilo a mluví nejvíc. Už když jsem byl malý, tak jsem to hodně vnímal. A myslím, že Detroit je vážně klub s velkým jménem a renomé," dodal.

V Detroitu by měl narazit na známé tváře - krajany Filipa Hronka, Filipa Zadinu a Jakuba Vránu. "Bude to pro mě docela změna tahle česká kolonie. V Chicagu už jsem byl sám, teď budeme najednou čtyři. S klukama se známe a věřím, že si dokážeme navzájem pomoct, abychom hráli co nejlíp," podotkl .

I proto se do nového působiště těší. "Nový impulz je vždycky fajn. Kluci o Detroitu mluví výborně, takže se nemůžu dočkat, až to všechno začne. Ten začátek bude samozřejmě trošku hektický, než se člověk zabydlí a rozkouká. Ale já s tím neměl nikdy žádný větší problém, takže věřím, že je to otázka pár dnů a bude to dobré," řekl Kubalík.

Dobře ví, že se potřebuje znovu ukázat. Gólů i bodů na jeho kontě ubylo, přestože v poslední sezoně odehrál odehrál dosud nejvíce zápasů. "Od první sezony to mělo trochu sestupnou tendenci. Myslím, že ještě ta druhá byla velice dobrá, ale ta třetí se prostě nepovedla," nezastírá.

"Myslím, že jsme se skoro všichni trápili, což bylo vidět na výsledcích. Dávali jsem málo gólů. Na mně se to hodně podepsalo. Ode mě se góly očekávají, tu zodpovědnost na sebe beru a snažil jsem se s tím bojovat. Pak se to trošku zlomilo těch posledních 15 zápasů, které už byly docela fajn, ale přišlo to pozdě."

Krátce se dokonce ocitl mimo sestavu a zůstal pouze na tribuně. "Člověk trochu vypne hlavu, což je kolikrát docela potřeba, jakmile se v tom topíte. Je to o hlavě, stejně jako celý sport. Když má člověk čistou hlavu, je to sranda a zábava, užíváte si to, ale když je to naopak, už si to určitě tolik neužíváte. A podle toho to i vypadalo v mém případě," konstatoval Kubalík.

Vše vzal jako cennou zkušenost. "Každá ta sezona byla úplně jiná. První se přerušila, druhá byla zkrácená od začátku, třetí byla pro mě zase úplně nová v tom, že se hrála tak, jak má opravdu být. Teď si troufnu říct, že už mě snad nemá co překvapit. Doufám, že se zase vrátím k tomu, kde jsem byl. Nejenže si už věřím, že v NHL můžu hrát, ale vím také, že tam dokážu dávat góly. Půjde jen o to, abych to zase ukázal a byl v pohodě. Když budu hrát v pohodě, tak věřím, že potom góly dávat skutečně budu," řekl Kubalík.

Red Wings dovršují přestavbu týmu a chtějí zpět mezi elitu NHL. "Myslím, že už jen ty podpisy naznačují, že Detroit chce jít nahoru, což je samozřejmě také fajn, když jdete do týmu, kde jsou ambice. Jsem rád, že si mě vybrali, věří mi a budu toho součástí. Doufám, že jim tu důvěru splatím."

Na nadcházející ročník se chce co nejlépe připravit. "Nebyl jsem na mistrovství světa, měl jsem o měsíc více času a tím delší odpočinek i letní přípravu, což jsem přesně potřeboval. A věřím, že se to pak v sezoně ukáže," prohlásil Kubalík.

"Chodím už dva tři týdny na led, tak třikrát do týdne. Teď od pondělí trénuju s Plzní, takže už jsem v normálním zápřahu. Snad bude sezona alespoň jako ta první v Chicagu, to by bylo úplně skvělé," dodal.