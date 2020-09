Kubalík Calder Trophy nezíkal, vyhlášení cen ovládl Draisaitl

Edmonton - Český hokejový útočník Dominik Kubalík z Chicaga na Calder Trophy nedosáhl. Nejlepším nováčkem této sezony NHL byl vyhlášen kanadský obránce Cale Makar z Colorada. Králem improvizovaného půlhodinového ceremoniálu před druhým finálovým zápasem Stanleyova poháru mezi Tampou Bay a Dallasem v Edmontonu se stal německý útočník Leon Draisaitl právě z týmu tamních Oilers, který převzal Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA.

Pětadvacetiletý Kubalík skončil v hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů třetí za Makarem a americkým zadákem Quinnem Hughesem z Vancouveru, kteří byli hlavní favorité.

"Je to pro mě obrovská čest, že jsem získal Calder Trophy. Musím především poděkovat všem svým spoluhráčům z týmu Avalanche. Mají velký podíl na mých úspěších v této sezoně a je radost s nimi hrát," řekl jednadvacetiletý Makar. Čtyřka draftu z roku 2017 se do sestavy Colorada zařadila už v loňském play off po působení na University of Massachusetts - Amherst v NCAA.

Plzeňský odchovanec Kubalík získal 554 bodů, na žádném ze 170 anketních lístků nebyl na prvním místě a jen na dvou se dostal na druhou pozici. Makar kraloval s 1538 body a 116 hlasujících ho mělo jako první volbu. Hughes na něj ztrácel 201 bodů.

Český hokej měl letos zástupce mezi držiteli cen NHL díky kanonýrovi Davidu Pastrňákovi, který se 48 góly spolu s Rusem Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu získal Maurice "Rocket" Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Do této sezony byl posledním oceněným v roce 2016 Jaromír Jágr, který obdržel Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji.

Pastrňák ale stejně jako ostatní ocenění přišel o tradiční červnové vyhlášení cen NHL v Las Vegas, které bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo a nakonec se konalo v improvizovaném formátu.

Kanonýr Bostonu se také dostal do prvního All Star týmu sezony spolu s Draisaitlem, dalším útočníkem Artěmijem Panarinem z New York Rangers, obránci Romanem Josim z Nashvillu, Johnem Carlsonem z Washingtonu a brankářem Connorem Hellebuyckem z Winnipegu.

Mezi nejlepší šesticí ligy je Pastrňák jako první Čech od roku 2015 po dalším útočníkovi Jakubu Voráčkovi z Philadelphie. Hned sedmkrát se do prvního All Star týmu dostal útočník Jaromír Jágr (v letech 1995, 1996 a 1998 až 2001 v dresu Pittsburghu a v roce 2006 jako hráč New York Rangers), šestkrát brankář Dominik Hašek (1994, 1995, 1997 až 1999 a 2001 při působení v Buffalu) a jednou Patrik Eliáš z New Jersey (2001).

Kubalík byl zařazen do All Star týmu nováčků spolu s dalšími útočníky Victorem Olofssonem z Buffala, Nickem Suzukim z Montrealu, beky Makarem a Hughesem a gólmanem Elvisem Merzlikinsem z Columbusu. Dostal se do tohoho výběru jako první zástupce z tuzemska od roku 2014, kdy se to povedlo útočníkovi Ondřeji Palátovi z Tampy Bay.

Předtím se do All Star týmu nováčků dostali také útočníci David Volek z New York Islanders (1989), Jágr z Pittsburghu (1991), Petr Sýkora (1996) s Eliášem z New Jersey (1999), Milan Hejduk z Colorada (1999), Martin Havlát z Ottawy (2001), brankář Hašek z Chicaga (1992) a bek Rostislav Klesla z Columbusu (2002).

Calder Trophy dosud žádný český hokejista nezískal. Mezi trojici finalistů se před Kubalíkem dostali také právě Eliáš, Hejduk, Havlát a Palát.

Kubalík, který zamířil do Chicaga před sezonou ze švýcarského klubu Ambri-Piotta, s 30 góly z 68 utkání vládl nováčkům o 10 branek před Švédem Olofssonem a Rusem Denisem Gurjanovem z Dallasu. Se 46 body byl třetí za Hughesem (53 bodů) a Makarem (50). Statistiky ale ovládl s 38 body i 26 góly při plném počtu hráčů na ledě a se 157 střelami na branku.

Čtyřiadvacetiletý Draisaitl dosáhl na nejcennější dvě trofeje poté, co si po nedokončené základní časti NHL kvůli pandemii koronaviru suverénně zajistil Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče. Nasbíral 110 bodů za 43 branek a 67 asistencí v 71 utkáních a druhého Connora McDavida, svého spoluhráče, předčil o 13 bodů.

"Je to pro mě obrovské ocenění," řekl Draisaitl, který dosáhl na ocenění jako první Němec v historii. "Je to hezký individuální úspěch, ale nic není víc než Stanley Cup," přeje si týmový úspěch syn bývalého německého reprezentanta a rodáka z Karviné Petera Draisaitla, který jako trenér vedl České Budějovice, Hradec Králové a Pardubice.

Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře získal Američan Hellebuyck a James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce Josi. "Znamená to pro mě hodně. Je to splněný sen," prohlásil třicetiletý Josi. Kapitán Nashvillu získal jako vůbec první Švýcar v historii individuální cenu v NHL.

Přehled vítězů individuálních cen NHL v sezoně 2019/20:

--------

Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle Asociace profesionálních hokejových novinářů): Leon Draisaitl (Edmonton).

Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle členů Hráčské asociace NHLPA): Leon Draisaitl (Edmonton).

Vezina Trophy (nejlepší brankář): Connor Hellebuyck (Winnipeg).

Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Cale Makar (Colorado).

James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Roman Josi (Nashville).

První All Star tým: Connor Hellebuyck (Winnipeg) - Roman Josi (Nashville), John Carlson (Washington) - David Pastrňák (Boston), Leon Draisaitl (Edmonton), Artěmij Panarin (NY Rangers).

Druhý All Star tým: Tuukka Rask (Boston) - Victor Hedman (Tampa Bay), Alex Pietrangelo (St. Louis) - Nikita Kučerov (Tampa Bay), Nathan MacKinnon (Colorado), Brad Marchand (Boston).

All Star tým nováčků: Elvis Merzlikins (Columbus) - Cale Makar (Colorado), Quinn Hughes (Vancouver) - Dominik Kubalík (Chicago), Victor Olofsson (Buffalo), Nick Suzuki (Montreal).

Přehled vítězů trofejí jistých po základní části a vyhlášených během finále konferenci:

--------

Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Leon Draisaitl (Edmonton) - 110 bodů.

Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): David Pastrňák (Boston), Alexandr Ovečkin (Washington) - oba 48 branek.

William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Tuukka Rask, Jaroslav Halák (Boston) - 167 inkasovaných gólů.

Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Sean Couturier (Philadelphia).

Jack Adams Award (nejlepší trenér): Bruce Cassidy (Boston).

Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): Nathan MacKinnon (Colorado).

Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Bobby Ryan (Ottawa).

Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Mark Giordano (Calgary).

King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Matt Dumba (Minnesota).

Cena pro generálního manažera roku: Lou Lamoriello (NY Islanders).

Willie O'Ree Community Hero Award: Dampy Brar (Apna Hockey).