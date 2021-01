Kuba: Systém na očkování musí generovat zájemce podle kritérií

České Budějovice - Systém evidence zájemců o očkování proti koronaviru musí řadit uchazeče podle kritérií jako věk nebo zdravotní stav a jejich diagnóza. Jde o podobný model, jaký funguje v Izraeli. Novinářům to dnes řekl jihočeský hejtman a předseda asociace krajů Martin Kuba (ODS), když představoval krajskou strategii pro očkování proti covidu-19. Za její nezbytnou součást považuje vakcinační centra. V Jihočeském kraji by podle něj měla vzniknout v každém okresním městě.

Kuba dodal, že není možné, aby systém evidence uchazečů o vakcinaci byl totožný se systémem na testování na koronavirus. V pořadí na očkování by podle něj měla vzniknout čekací listina. Správně nastavený systém považuje za zásadní pro co nejrychlejší snížení šíření koronaviru.

"Chceme-li naočkovat co nejvyšší počet lidí v co nejkratším čase, tak samotné píchnutí jehly je to nejsnadnější. Mnohem důležitější budou věci jako logistika nebo komunikace. A bez vysokoprůtokových vakcinačních center to nepůjde," řekl hejtman. Dodal, že třeba v Českých Budějovicích by podobné centrum mohlo vzniknout v jednom z pavilonu areálu Výstaviště. Podle odhadů by centrum mělo mít denní kapacitu na očkování až 1000 lidí.

Za zásadní považuje proočkování lidí nad 60 let. Těch podle něj v Jihočeském kraji žije přibližně 174.000. V součtu se zdravotníky a dalšími exponovanými profesemi se jedná o zhruba 200.000 lidí, kteří by měli podstoupit očkování v období do června.

"Protože každý musí být očkovaný dvakrát, potřebujeme mít 400.000 vakcín. Ale v době od března do června má Česká republika obdržet 5,6 milionu vakcín, z nichž by měl Jihočeský kraj získat 350.000 až 400.000 vakcín," řekl Kuba. Kraj podle něj očekává v lednu 11.700 vakcín a v únoru dalších 19.500. Očkovací strategie by podle něj měla snížit úmrtnost na koronavirus, zabránit přetížení zdravotního systému a postupně vytvořit kolektivní imunitu.