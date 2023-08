Kuba se po konci kariéry dál věnuje hokeji v zámoří, doma má čas i na rallye

Zlín - Hokejový mistr světa Filip Kuba se po ukončení aktivní kariéry dál věnuje hokeji v zámoří jako trenér mládeže, vedle toho si ale léto v Česku zpestřuje starty v automobilových soutěžích. Defenzivně laděný obránce s více než 800 starty v NHL se o víkendu představil na Barum Czech rallye Zlín. Nejslavnější českou soutěž nakonec po nehodě v deváté rychlostní zkoušce nedokončil.

"Každé léto se snažím se odjet nějaké závody, buď nějaké do vrchu nebo rallye, a letos se poštěstilo, že jsem tady v Česku delší dobu. K tomu se posunul termín Barumky, tak se to stihlo a jsem rád, že na té naší rallyeové ikoně mohu startovat," řekl Kuba novinářům v průběhu soutěže.

Šestačtyřicetiletý světový šampion z roku 2001 žije s rodinou na Floridě, v létě se ale pravidelně zhruba na dva měsíce vrací domů. A může se tak věnovat i svému koníčku, ke kterému přičichl již při aktivní kariéře. První oficiální rallyeový start si připsal v roce 2011, kdy byl ještě hráčem Ottawy. V dalších letech se představil například na Rallye Hustopeče nebo Bohemia rallye. Vedle toho startoval v hobby závodech do vrchu.

"Zajímal jsem se už odmala. S tátou a bráchou jsme chodili na závody. Ještě než jsem odjel do Ameriky, tak jsme navštěvovali rallye po celé republice, byl jsem několikrát na Barumce, na Vyškově, na Bohemce... Jako diváci jsme si užili hodněkrát. Nikdy jsem ale nesnil, že bych si tady zajel. Teď, když se naskytla ta šance, tak jsem si musel splnit sen," pousmál se Kuba, který ve Zlíně závodil s vozem Peugeot 208 Rally4 a před odstoupením byl ve své třídě čtvrtý.

Rallye a soutěže jsou pro Kubu koníčkem, nadále se věnuje hokeji. Aktivní kariéru ukončil po sezoně 2012/13 a o tři roky později začal trénovat. V současnosti působí u týmu Tampa Bay Juniors. "Trávím tím volný čas a baví mě to. Máme tam spoustu šikovných kluků. Nemá to nic společného s Lightning (týmem NHL). Je to samostatný klub, který nastupuje v USPHL. Tam máme v elitní kategorii dva týmy," popsal Kuba svou současnou činnost.

Urostlý bek v elitní kanadsko-americké soutěži hrál za Floridu, Minnesotu, Tampu Bay a Ottawu. Čtyřikrát se představil na mistrovství světa, dvakrát na olympijských hrách a získal bronz v Turíně 2006. Až s odstupem času si uvědomil, jakou kariéru má za sebou. "Když jsem hrál, tak jsem si to moc neuvědomoval, ale teď... Rád zavzpomínám, když se vracím do Česka. Kluk je teď v letech, když jsem nastupoval za Vítkovice. Tak mi to dost připomene," poukázal na stejnojmenného osmnáctiletého syna.

"Musel jsem si všechno vybojovat, nebyl jsem draftovaný nikde nahoře. Mým snem bylo hrát za Vítkovice a poštěstilo se mi to, že jsem odešel a strávil spoustu roků v Americe a Kanadě. A k tomu třešnička, že jsem si zahrál na mistrovství světa nebo na olympiádě," řekl Kuba.

Syna dříve i trénoval, teď ale již hraje jinde. Pod otcovým dohledem je ale i nadále. "Předávám mu zkušenosti, když to jde. Baví ho to. Když má tréninky, když má v létě makat, tak tam nechá vše. Je to strašný dříč. A to je hlavní. Bude hrát ještě dva roky juniorskou ligu a pak asi zvolíme nějakou univerzitu," dodal Kuba.