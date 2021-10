Kuba se chystá od poloviny listopadu otevřít své hranice turistům

Havana - Kuba se chystá od poloviny listopadu otevřít své hranice zahraničním turistům. Uvedl to v úterý ministr pro turistiku Juan Carlos García. Kuba zavedla omezení v cestovním ruchu v dubnu loňského roku, aby zamezila šíření koronaviru ze zahraničí. Pro odvětví to znamenalo propad, který se citelně promítl do celého kubánského hospodářství, informovala agentura EFE.

Kuba uvolní pravidla pro cestující ze zahraničí od 15. listopadu, protože se úřady domnívají, že do té doby bude naočkováno proti covidu-19 nejméně 90 procent obyvatel. Kuba využívá k očkování tři přípravky, které vyvinuli její vědci, a začala také s očkování dětí od dvou let.

Od poloviny listopadu nebude Havana požadovat od návštěvníků ze zahraničí negativní test na koronavirus ani karanténu, pokud se prokáží, že jsou očkovaní proti covidu-19. Ministr García uvedl, že Kuba bude uznávat vakcíny schválené ve světě. Kubánská vláda také chystá navýšit počet spojů ze zahraničí.

Ministr García dále uvedl, že každý výkyv v cestovním ruchu má výrazný dopad na celou Kubu. Odvětví poslední tři roky strádá. V roce 2019 kubánské úřady chtěly dosáhnout pěti milionů návštěvníků, což se nepodařilo kvůli sankcím a restrikcím zavedeným předchozí americkou administrativou prezidenta Donalda Trumpa. V roce 2020 se kvůli restrikcím a omezení počtu letů kvůli pandemii objem zahraničních návštěvníků propadl na zhruba jeden milion. Nepříznivé bylo z hlediska cestovního ruchu také první pololetí letošního roku.

Cestovní ruch je druhým největším zdrojem valut a tvoří desetinu HDP Kuby. Na ostrově hotely nabízí zhruba 70.000 pokojů. Hotely provozují často společnosti, jejichž kapitál vlastní kubánský stát spolu se soukromým zahraničním investorem.

Propad cestovního ruchu se těžce promítl do již tak oslabeného kubánského hospodářství. Kvůli špatným životním podmínkám vyšlo v červenci do ulic několik tisíc lidí. Byly to největší protesty od roku 1994. Nevládní organizace Human Rights Watch (HRW) uvedla, že demonstranti byli vystaveni ze strany úřadů brutální represi a policie jich více než tisíc zadržela. Za dodržování lidských práv chce opozice znovu demonstrovat v polovině listopadu.