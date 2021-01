Kuba: Kraje si zatím nemohou vyzkoušet nápor zájemců o databázi

Praha - Pilotní testování centrálního registračního systému na očkování na koronavirus zatím nesimuluje reálnou situaci. ČTK to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Kraje dostaly od vlády přístupové klíče do rezervačního systému. Podle Kuby si však kraje nemohou vyzkoušet, jak bude databáze fungovat ve chvíli, kdy se do ní budou naráz hlásit tisíce lidí. Středočeský kraj zase zjistil, že v rezervačním systému pro očkování nejsou zanesena všechna jeho očkovací místa.

"Ano, máme přístup do systému. Ale když to řeknu zjednodušeně, tak si tam vyplním svoje jméno a příjmení a to je de facto všechno. A nám přece šlo hlavně o to, abychom viděli, jak bude systém reagovat, až se do něj budou denně hlásit desítky tisíc lidí z celé republiky. Jestli v tu chvíli dokáže databáze správně rozdělovat pro zájemce časové termíny i místa, kam se mají dostavit," uvedl Kuba.

Jihočeský kraj dnes zahájil v Českých Budějovicích stavbu očkovacího centra, které by mělo dokázat aplikovat vakcínu až tisícům lidí denně. Podle Kuby by mohli zdravotníci začít očkovat veřejnost ve větší míře v únoru. Momentálně vakcínu dostávají hlavně zdravotníci nebo klienti domovů pro seniory. "Chceme být připraveni na to, že až bude dostatek dávek, můžeme očkování spustit plošně. Ale potřebujeme proto mít dostatek vakcín a kvůli tomu tlačíme na vládu, aby to bylo co nejdříve. A potřebujeme také, aby ve chvíli, kdy to spustíme, registrační systém byl vyzkoušený a fungoval," uvedl jihočeský hejtman.

Pecková: V rezervačním systému nejsou všechna očkovací místa

Středočeský kraj zjistil, že v rezervačním systému pro očkování proti covidu-19 nejsou zanesena všechna jeho očkovací místa. Ve středních Čechách jich má být 15, v systému je ale jen pět oblastních nemocnic. ČTK to řekla hejtmanka Petra Pecková (STAN). Doufá, že do pátku se problém podaří vyřešit. Zástupcům kraje, kteří dostali přístupové údaje, se dnes navíc do rezervačního systému nedařilo přihlásit.

V pondělí bylo podle Peckové v systému uvedeno jen pět schválených očkovacích míst pro celý region. Přitom i na řadě dalších míst se už očkují zdravotníci. Kraj po upozornění dostal postup, jak zbývající místa zaregistrovat. "To jsme udělali a jenom doufám, že to stihnou dát do systému do pátku, protože v pátek se má otevřít registrace pro občany 80 plus," připomněla Pecková.

Nerada by se dočkala toho, že rezervační systém umožní očkování jen v pěti krajských nemocnicích. "Například Čáslav už vymyslela skvělý systém, jak bude seniory prostřednictvím senior taxi svážet a pomůže se jim do čáslavské nemocnice, která měla být očkovacím místem. Byla bych nerada, kdyby museli jezdit do Kolína nebo do Kutné Hory, když se nebudou moci zaregistrovat v Čáslavi," dodala Pecková.

Metodiku očkování proti covidu-19 po zapracování připomínek ve středu projedná vláda. Kraje měly připomínkovat návrh do pátku.

Asociace krajů dala podle Peckové dohromady zhruba 180 poznámek a připomínek. Sama se zajímala o to, jak se budou registrovat velkokapacitní očkovací místa a jak to bude s prohlídkami ze strany hygieny. Očkovací místo a provozní řád by měla odsouhlasit každá okresní hygienická správa, ve středních Čechách je ale 12 okresů, což by bylo podle Peckové složité. Zajímalo ji, zda by to nešlo udělat metodickým pokynem z krajské úrovně, a dostala odpověď, že to možné je.