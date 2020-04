Které auto se nejčastěji objevuje v počítačových hrách?

New York - Auta všech druhů patří od nepaměti do počítačových her stejně, jako všemožné zbraně nebo zombie. Ale které auto je úplně nejpopulárnější? To se rozhodla zjistit britská webová stránka carwow. Celkovou jedničkou přitom není ani sportovní vůz, ani automobil mužů zákona, ale jeden z nejoblíbenějších a kultovních modelů všech dob - Volkswagen "Brouk".

Průzkum se ponořil hluboko do minulosti a zahrnul závodní i jiné hry počínaje Gran Trak 10 pro Atari z roku 1974, která byla údajně první, při níž se k řízení používal volant a pedály, napsal zpravodajský server Forbes.

Pokud jde o značky, nejčastěji se v počítačových hrách objevují automobily Ford (8700krát), následované Chevrolety (6242krát). Pokud jde o jednotlivé vozy, jsou mezi nimi předvídatelně zastoupená sportovní auta včetně Ferrari F40 a Ferrari F50. Objevují se ale také běžnější modely jako Ford Crown Victoria a Chevrolet Step Van, které jsou nejčastěji využívány jako policejní nebo vojenská vozidla v hrách, jako jsou série Grand Theft Auto či Call of Duty.

Volkswagen "Brouk" se vyskytl v ne méně než 337 hrách, a to ať už jako klasický Typ 1 v 60. letech 20. století, nebo jako pozdější reinkarnace VW Beetle a New Beetle. Setkat se s ním můžete v různých verzích Grand Theft Auto, Need for Speed, Gran Turismo, SimCity a dalších klasikách včetně akční adventury The Simpsons: Hit & Run z roku 2003.