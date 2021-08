Brno - Komunisté dnes u Brněnské přehrady zahájili celostátní "ostrou" část kampaně před podzimními sněmovními volbami. První místopředseda strany Petr Šimůnek uvedl, že jen KSČM má ucelený program pro sociální oblast. Na programu bylo představení kandidátů z čela kandidátek v jednotlivých krajích.

Lídr jihomoravské kandidátky Ivo Pojezný uvedl, že neplatí, že krize je očekávána, ale že už nastala. "Krize zasáhla svobodu nás všech. Ovlivnila všechny živnosti, živnostníky, pracující a nejvíce ovlivnila ty, kteří žijí od výplatě k výplatě," řekl. Řešení, které ukázaly pravicové strany, je podle něj cestou do pekel. "My víme, že existuje jiná možnost, je to mnohem lepší cesta, pro nás běžné lidi, je to cesta slušnějšího života. My jsme to byli, kteří pomohli zvýšit finanční prostředky na sociální služby. Není to věc (premiéra Andreje) Babiše, i když se tím chlubí. Oni se rádi chlubí tím, k čemu jsme je donutili," uvedl. Komunisté po minulých volbách umožnili vznik současné vlády výměnou za splnění několika podmínek. Letos v dubnu dohodu o toleranci menšinového kabinetu hnutí ANO a ČSSD vypověděli. V červnu však KSČM vládu podržela při hlasování o návrhu na vyslovení nedůvěry, když komunisté při hlasování opustili jednací sál, a k pádu vlády se tak v dolní komoře nenašlo potřebných nejméně 101 hlasů.

Místopředseda strany Šimůnek řekl, že program KSČM je jediný ucelený v sociální oblasti. "Dá odpovědi na všechny otázky, které lidi trápí. Po 30 letech máme svobodu slova, můžeme hanobit prezidenta republiky, můžeme veřejně pálit vlajku, ale nemáme svobodu ekonomickou, kterou jsme měli před rokem 1989, kdy jsme všichni měli práci, za tu práci jsme měli přiměřenou mzdu a také jsme všichni nějakým způsobem bydleli. V dnešní době se naše společnost propadá do dluhové pasti," řekl.

Program pokračuje vystoupením dalších řečníků, v přestávkách hraje desítkám přihlížejících kapela Brněnské kredenc. Děti mohou využít skákací hrad, zájemci se mohou zdarma plavit lodí po přehradě.

KSČM zahájila sněmovní kampaň na pražském Střeleckém ostrově už na začátku června. V posledních volbách do Sněmovny získala 7,76 procenta hlasů a se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. Předseda strany Vojtěch Filip dříve uvedl, že komunisté nechtějí klesnout pod výsledek z roku 2017. Podle volebních modelů KSČM osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory.