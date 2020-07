KSČM žádá po hnutí ANO podporu prodloužení dovolené o týden

Praha - Komunisté žádají po hnutí ANO podporu pro svůj návrh na prodloužení zákonné dovolené pro zaměstnance o týden nejméně na pět týdnů. Předseda KSČM Vojtěch Filip po odpoledním jednání se zástupci vládního hnutí novinářům dále řekl, že dalším sporným bodem jednání byla možnost vrátit se k otázce banky komerčního typu v rukou státu. Celkově předložili komunisté pět nových požadavků k dosavadním sedmi, které jsou součástí toleranční smlouvy. Dalším požadavkem je podle prvního místopředsedy a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka solární daň.

"My jsme vyslechli tyto požadavky a musíme to probrat v rámci našeho hnutí a poslaneckého klubu. Nějak se k tomu postavíme," řekl Faltýnek novinářům ve Sněmovně. Všechny návrhy jsou podle něj k diskusi.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Filipa slíbil, že možnost podpory pro zákonnou pětitýdenní dovolenou hnutí ANO projedná. "Je to věc, která není v jejich politickém programu, ale my jsme tu argumentaci nezanedbali, protože už 80 procent zaměstnanců, ať už ve státním nebo soukromém sektoru, pět týdnů dovolené má. Jsme přesvědčeni, že těch zbývajících 20 procent si to zaslouží," uvedl Filip.

Novele komunistických poslanců hrozí v souvislosti s dřívějšími postoji sněmovních výborů zamítnutí. Podle původních předpokladů se hlasování pléna mohlo uskutečnit už v dubnu, garanční sociální výbor ale tehdy přerušil projednávání pozměňovacích návrhů k předloze až do listopadu.

"Poslední takový sporný bod byla otázka Poštovní spořitelny a toho, jestli je možné se vrátit k otázce banky komerčního typu v rukou státu," řekl Filip. "Z mého pohledu je to nereálné, ale to je pouze můj osobní názor jako Jaroslava Faltýnka, budeme se o tom určitě bavit," poznamenal Faltýnek.

Dosavadní aspekty toleranční smlouvy jsou podle Filipa plněny kromě bodu týkajícího se sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany. Předseda KSČM uvedl, že Babiš chce věc na ministerstvu zdravotnictví řešit v pátek. "Udělá se nový harmonogram tak, abychom měli v druhém pololetí šanci, aby ten krok byl dokončen," poznamenal Filip.

Komunisté předložili také program převodu vodovodů a kanalizací do veřejného sektoru. "Myslím si, že je na to dostatek prostředků tak, aby ten přestup ze soukromého do veřejného sektoru mohl být realizován ještě v tomto roce," míní místopředseda Sněmovny. Loni na návrh předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika přesunula Sněmovna při schvalování rozpočtu na letošní rok 300 milionů korun v kapitole ministerstva zemědělství na nákup vlastnických práv ke kanalizacím a vodovodům. Má to vytvořit prostor pro obce, aby mohly dostat dotace pro výkup akcií vodárenských společností, budou-li to potřebovat.

Filip připomněl, že dolní komora ve středu také na návrh KSČM požádala vládu, aby zpracovala koncepci konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027. Vláda ji má poslancům předložit do 30. září.

Zda je některý z požadavků pro KSČM tak stěžejní, že bez jeho splnění by nebyla nadále možná tolerance kabinetu, Filip přímo neřekl. "Je to věcí jednání. Mechanismy, které jsou v dohodě o toleranci, znáte. Kdybychom se neshodli, pořád je před námi dohodovací řízení," uvedl. Mírou důležitosti jsou ale podle Filipa nové požadavky na úrovni původních sedmi.

Faltýnek to ale nevnímá tak, že by v případě neshody na některém z návrhů nemusela tolerance vlády komunisty pokračovat. Zároveň uvedl, že podpora vládních návrhů ve Sněmovně není od KSČM stoprocentní a stálá. Zmínil například středeční hlasování o zrušení daně z nabytí nemovitosti, při kterém dolní komora zachovala možnost odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení od základu daně z příjmů. Pro návrh poslance ODS hlasovali i dva sociální demokraté a část poslanců KSČM.

"V tuto chvíli nechci spekulovat. Hledám podporu pro vládní návrhy i jinde než v KSČM a většinou se mi to daří, takže bych to neviděl nějak dramaticky," dodal Faltýnek.

Toleranční smlouva, jejíž naplňování komunisté s Babišem hodnotí pravidelně, hovoří například o zavedení ústavní ochrany vod, trvalém zvyšování mezd a důchodů nebo zdanění církevních restitucí.