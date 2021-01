KSČM žádá otevření škol pro mladší školáky a poslední ročníky

Praha - Komunisté podpoří vládu v dnešním hlasování o prodloužení nouzového stavu za podmínky, že se k 1. únoru budou moct vrátit do škol všichni žáci prvního stupně základních škol, posledních ročníků a maturanti. Novinářům to řekl člen Ústředního krizového štábu, poslanec Zdeněk Ondráček. Jde podle něj o nepřekročitelnou podmínku. Dalšími pak jsou úprava fungování lyžařských středisek zejména o jarních prázdninách a diskuse o legislativních úpravách vzhledem k epidemii koronaviru. Stav epidemie je v Česku rizikový a bez nouzového stavu není možné efektivně a rychle přijímat účinná protiepidemická opatření, řekl poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 21. února

KSČM chce také s vládou jednat o podmínkách rozvolnění provozu obchodů a služeb a o ukončení zákazu nočního vycházení. O podmínkách podle Ondráčka komunisté informovali příslušné ministry a diskutovali o nich i s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika musí dnes ve Sněmovně zaznít jasné přísliby splnění podmínek jeho strany. Aby bylo možné kontrolovat jejich dodržení, chtějí komunisté dobu prodloužení nouzového stavu zkrátit, i když soudí, že nouzový stav bude nutný ještě déle než požadovaných 30 dní. KSČM chce, aby nouzový stav platil maximálně do neděle 14. února. V týdnu před tímto datem bude končit nynější schůze Sněmovny. Kováčik uvedl, že pokud by nouzový stav trval do 21. února, jak žádá vláda, dostali by se poslanci k hodnocení práce kabinetu až v březnu.

V souvislosti s očkováním Kováčik zopakoval, že k dispozici by v Česku měly být i další vakcíny, než které dosud objednala Evropská unie.

Opozice se k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu staví vesměs rezervovaně. Komunisté dosud vždy menšinový kabinet podpořili. Za nynější situace by nouzový stav skončil s pátkem, s tím by vypršela také opatření na nouzový stav vázaná. Například Piráti by podpořili kratší prodloužení stavu nouze, pokud by měl kabinet vůli zabývat se výší nemocenské a krizovou legislativou. SPD nechce delší nouzový stav podpořit vůbec.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. Nynější žádost vlády je pátá v řadě. Koncem října souhlasili poslanci s prodloužením stavu nouze o 17 dnů, ve druhé polovině listopadu o 22 dnů, potom na návrh komunistů o 11 dnů. Před vánočními svátky Sněmovna kývla na další prodloužení o 30 dnů. Kabinet chtěl měsíc vždy. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Nynější potrvá minimálně 109 dnů.

Babiš požádal Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 21. února

Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nutné znovu prodloužit, aby mohla dál platit plošná opatření. Premiér to dnes řekl poslancům k důvodům, proč vláda požádala Sněmovnu už o šesté prodloužení nouzového stavu, nově do 21. února.

"Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu hlavně z důvodu dosáhnout zásadního obratu v boji s koronavirovou epidemií," řekl ministerský předseda.

Situace je podle Babiše stále vážná. S nemocí covid-19 je hospitalizováno 6390 občanů, z toho 1100 na jednotkách intenzivní péče (JIP), uvedl Babiš. Podle něj by bylo třeba snížit tyto počty na 3000 hospitalizovaných, z toho 450 na JIP. "Naše zdravotnictví zkrátka potřebuje oddech," uvedl Babiš.

Problémem je podle Babiše i nedostatek vakcín jak v ČR, tak v EU. Do Česka zatím dorazilo 248.625 vakcín proti koronaviru, řekl preiér. "Do dnešního rána bylo naočkováno 154.989 našich spoluobčanů," dodal. "Objednali jsme téměř 20 milionů vakcín. Každý, kdo projeví zájem, bude naočkován," dodal.

Stav dodávek vakcín by se podle Babiše mohl zlepšit v únoru. Premiér uvedl, že o schválení svých vakcín by mohly Evropskou lékovou agenturu požádat také Rusko a Čína. "Pokud ty vakcíny budou v pořádku, tak samozřejmě evropská agentura s tím nemá problém," řekl předseda vlády.

Babiš uvedl, že do středečního večera bylo k očkování zaregistrováno na 173.000 seniorů nad 80 let, termín si zarezervovalo 72.180 lidí. Počáteční problémy s registračním a rezervačním systémem byly podle premiéra hlavně na straně očkovacích míst. Babiš se současně ohradil proti kritice." Boj s koronavirem není boj s Babišem," uvedl.

Premiér volal po větší zodpovědnosti lidí. Podle něj se například ve Francii dodržuje zákaz vycházení po 18:00, zatímco v Česku se opatření někdy obcházejí. "Všichni teď jezdí údajně na služební cesty do Špindlu," dodal Babiš.

Blatný: Situace je riziková, delší stav nouze je nutný

Stav epidemie je v Česku rizikový a bez nouzového stavu není možné efektivně a rychle přijímat účinná protiepidemická opatření. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to poslancům řekl při dnešní debatě o vládní žádosti o prodloužení stavu nouze o dalších 30 dnů. Počet hospitalizovaných s covidem-19 je podle něho nutné snížit na 3000, tedy na méně než polovinu nynějšího stavu. Pokles k tomuto počtu by podle ministra mohl trvat nejméně tři týdny.

Navzdory zpomalování epidemie nyní počet nákaz desetinásobně převyšuje limit, který je obecně pokládán za bezpečný, řekl Blatný. Upozornil také na nebezpečí rozšíření nové mutace viru, která je nakažlivější.

"Požadavek na čtyři týdny není virtuální," uvedl k vládní žádosti Blatný. Opozice se k ní ale staví vesměs rezervovaně. Komunisté jsou ochotni prodloužit nouzový stav o tři týdny za splnění svých podmínek, k nimž patří širší otevření škol. Blatný poslancům nabídl jednání o ochranných opatřeních i o úpravách krizových zákonů, sdílení dat o epidemii a o očkování a podporu antigenního testování na koronavirus v podnicích.

"Rizikový vývoj epidemie probíhá všude," podotkl ministr. Poukazoval na to, že obdobné restrikce jako v Česku platí i v dalších státech. Jejich cílem je omezení mobility obyvatel a setkávání lidí. "Je to primitivní a pro řadu lidí omezující způsob, ale jiný nemáme," dodal Blatný. Varoval, že pokud by nouzový stav skončil, ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních by už nemohli pomáhat vojáci a ventilátory a lůžka by se musely vrátit do hmotných rezerv.