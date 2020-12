KSČM trvá na škrtu v obraně, jinak státní rozpočet nepodpoří

Praha - Komunisté trvají na odebrání deseti miliard z obranného rozpočtu, jinak návrh státního rozpočtu na příští rok v závěrečném sněmovním schvalování nepodpoří. Po dnešním jednání vedení KSČM s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) to novinářům řekl předseda strany Vojtěch Filip. Schillerová a celá vláda s navrhovaným škrtem v kapitole ministerstva obrany nesouhlasí.

Fotogalerie

Poslanci KSČM chtějí převést deset miliard korun do vládní rozpočtové rezervy. "Abychom je mohli použít spíše na to, že armáda pomůže zdravotníkům, sociálnímu systému v řešení pandemie covid, než aby udělala nákupy," uvedl Filip. Pokud Sněmovna s přesunem nebude souhlasit, poslanci KSČM návrh rozpočtu jako celku podle něho nepodpoří.

Dolní komora bude rozpočet schvalovat ve středu. Menšinové vláda ANO a ČSSD hlasy KSČM k jeho prosazení potřebuje. Komunisté kabinet v dolní komoře tolerují.

Komunisté počítají s tím, že stát bude začátkem příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu, uvedl Filip. Schillerová před tím kvůli epidemii nového koronaviru přitom varovala. "Zaplatíte všechny mandatorní výdaje a potom se hospodaří s desetinou předchozího rozpočtu. A ministr financí rozhoduje, co se může proplatit. Omezí se tak investice a rozpočtové provizorium prohlubuje hospodářskou krizi a ten problém by dopadl i na samosprávy. Byl by to dopad celospolečenský," upozornila po dnešním jednání s vedením KSČM.

Filip uvedl, že Schillerová byla přesvědčivá, ale nestačilo to. Měl podle jeho názoru spíše přijít ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Filip je připraven se s Metnarem sejít, a to i bez zprostředkování prezidentem Milošem Zemanem, jak hlava státu nabídla. Předseda KSČM zdůraznil, že Metnar názor komunistů nezmění. "Ale mohl by změnit názor on. Nebudeme trvat na tom, aby rezignoval," dodal.

U krácení výdajů na obranu ustoupit nelze, zopakovala Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes po jednání s komunisty o podobě státního rozpočtu na příští rok znovu odmítla požadované snížení výdajů na obranu o deset miliard korun. Zároveň dodala, že nepočítá s rozpočtovým provizoriem. Upozornila ale, že v současné krizi by provizorium byl problém, protože by omezilo investice i fungování samospráv.

"Řekla jsem,že jsem připravena podpořit pozměňovací návrhy v sociální oblasti například na výstavbu školek, škol. S tím nemám problém, ale nejsme připraveni podpořit snížení rozpočtu ministerstva obrany. Obrana nyní sehrává klíčovou roli i v boji s pandemií a máme závazky k NATO. To je věc, která není pro jednání a rozpočet obrany snižovat jednoznačně nebudeme," uvedla. Dodala, že pozměňovací návrhy komunistů v sociální oblasti jsou zhruba za dvě miliardy korun.

Ministryně dále řekla, že rozpočtové provizorium v normální situaci na jeden nebo dva měsíce problém není, ale v této krizi to problém je. "Zaplatíte všechny mandatorní výdaje a potom se hospodaří s desetinou předchozího rozpočtu. A ministr financí rozhoduje, co se může proplatit. Omezí se tak investice a rozpočtové provizorium prohlubuje hospodářskou krizi a ten problém by dopadl i na samosprávy. Byl by to dopad celospolečenský," upozornila.