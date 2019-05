KSČM se obrací na policii, SPD podle ní lže v předvolebním tisku

Praha - Hnutí SPD Tomia Okamury se podle komunistů dopustilo v kampani před volbami do Evropského parlamentu úmyslného trestného činu pomluvy, když ve třech milionech vydání svých novin uvedlo, že europoslanci KSČM podpořili přijímání migrantů do Česka. Volební jednička KSČM Kateřina Konečná dnes proto podá trestní oznámení policii v Praze 1. Předseda komunistů Vojtěch Filip novinářům řekl, že čin SPD by mohl odpovídat také maření přípravy a průběhu voleb. Trestní oznámení směřuje podle Konečné na hnutí SPD, jehož statutárním zástupcem je Okamura. Vyjádření SPD ČTK shání.

Na svém facebooku europoslankyně nedávno uvedla, že Okamura lže, když říká, že KSČM hlasovala v Evropském parlamentu "pro migranty z Afriky". "Odmítejme věřit lžím SPD," uvedla Konečná na sociální síti s tím, že Okamura výrok použil mimo jiné v debatě na serveru tn.cz. Nyní jsou podle ní v distribuci tři miliony výtisků novin SPD s podobným nařčením. Načasování výtisku týden před volbami do EP podle Konečné přitom neumožňuje lži se účinně bránit.

"Europoslanci KSČM prokazatelně nikdy nehlasovali pro žádný dokument EU, který by pro ČR znamenal povinnost přijímat migranty," zopakovala dnes Konečn. Komunisté byli podle ní vždy pro to, aby se problémy řešily v místě vzniku migrace, protože kvóty nejsou řešením a důležitá je návratová politika.

Okamura si naopak na sociálních sítích v průběhu kampaně stěžoval na to, že komunisté byli mezi protestujícími proti mítinku SPD, který se uskutečnil koncem dubna v Praze. Podobné akce se Okamura v sobotu zúčastní v Miláně na pozvání šéfa italské protiimigrační strany Liga a vicepremiéra Mattea Salviniho. Jde o poslední akci, které se zúčastní hnutí SPD v kampani do eurovoleb.