KSČM podle Dolejše konec ve Sněmovně ekonomicky neohrozí, ale bude muset šetřit

Praha - Komunisté po volbách, které je poslaly po 30 letech ze Sněmovny, budou muset šetřit, ekonomicky se ale tato zásadní změna unést dá. ČTK to řekl končící poslanec Jiří Dolejš. KSČM by podle něj měla za volební výsledek dostat státní příspěvek 19 milionů, celkem za čtyři roky pak 40 milionů korun. Zbavovat nemovitostí se komunisté nemusejí, myslí si.

Dolejš dnes přišel uklízet kancelář v komplexu sněmovních budov na Malostranském náměstí. Poslancem byl od roku 2013. Očekávaných 40 milionů korun označil za slabší částku. "Takže je jasné, že prvním úkolem po mimořádném sjezdu bude dát do figury ekonomiku tak, aby to fungovalo. Myslím si, že to není tak, že bychom byli ekonomicky ohroženi, pochopitelně to bude ale znamenat nějakou racionalizaci ve struktuře, a říci si, co je priorita," uvedl.

Loni od státu komunisté za mandáty dostali na činnost, na provoz a na institut zhruba 92 milionů korun, hospodařili ale se ztrátou. Zefektivnit chod strany je podle Dolejše možné, rozpočet ale tak podle něj vystačí jen na čtyři roky do dalších voleb. "Otázka je, kdybychom měli velké ambice do nějakých budoucích voleb, tak ty taky něco stojí. Je třeba vytvořit rezervu na tyto účely, příjemné to nebude, ale ekonomicky se to zvládnout dá," míní.

Zbavovat nemovitostí se komunisté podle něj nemusejí, za lepší pokládá jejich lepší využívání. "Vždy, když takováhle chvíle přijde, tyto hlasy zaznívají. Problém je, že když prodáte nemovitost, nemáte kde činnost provozovat. Spíš jde o lepší využívání těch nemovitostí. Když máte nemovitost nejenom v centru Prahy, ale i v centru Brna, Plzně, Hradce Králové, mohou vynášet," naznačil, kde by měla KSČM udělat změnu. Co se týká zaměstnanců, liší se jejich počet a forma úvazku podle Dolejše okres od okresu, část jich zaměstnává stranická centrála.

Loni komunisté hospodařili se ztrátou 26,7 milionu korun, v minusu tak zůstali třetí rok za sebou. První místopředseda KSČM Petr Šimůnek ČTK na jaře řekl, že vliv na výsledek hospodaření měly loňské volby do krajských zastupitelstev a části Senátu. Od letošních si sliboval obrat. V případě neúspěchu tehdy avizoval, že budou třeba provést změny. Předloni komunisté hospodařili se ztrátou devět milionů, v roce 2018 skončili v minusu zhruba 20 milionů korun.

Na úhradu volebních nákladů a činnost loni KSČM získala od státu 46 milionů korun, na provoz dalších 42 milionů korun, zhruba čtyři miliony pak činil příspěvek státu na činnosti politického institutu komunistů. Na členských příspěvcích strana vybrala 12 milionů, na darech 8,2 milionu korun. Za pronájem nemovitostí KSČM vybrala 20,6 milionu korun.

Nejvíc stejně jako předloni vydala strana na platy, a to 42 milionů korun. V hlavním pracovním poměru zaměstnávala 76 zaměstnanců, na dohodu o provedení práce 169 zaměstnanců. Na volební kampaň před volbami do Senátu a krajských zastupitelstev komunisté vynaložili 19, 5 milionu. Stejně jako v minulých letech si KSČM nevzala žádný úvěr.