KSČM nechce prodlužovat nouzový stav, o postoji jedná - ŽIVĚ

Praha - Člen krizového štábu, komunistický poslanec Zdeněk Ondráček doporučí širšímu vedení KSČM, které se dnes ráno sešlo v pražské centrále, nepodporovat prodloužení nouzového stavu. Opatření jsou podle něho zbytečná a k ničemu nevedou. Jestliže tato vláda zná jediné opatření, to znamená omezování mobility lidí, tak je to chybné rozhodnutí, řekl novinářům při příchodu na jednání. Na něm budou komunisté posuzovat i toleranci menšinového kabinetu v posledních měsících před sněmovními volbami.

"Katastrofická rétorika vládě v nouzovém stavu nepomůže a pan (ministr Jan) Blatný je také nervózní, protože se pod ním vlastní židle trošku houpe," řekl novinářům k přístupu vlády k řešení situace kolem koronaviru poslanec KSČM Jiří Dolejš. I bez nouzového stavu je podle něj zvládnutelné jak další nasazení vojáků v nemocnicích, tak další opatření, která nyní vláda zaštiťuje nouzovým stavem. "Myslím, že to není komplikace, zvládnutelné to je, ale musí se chtít. Spíš to vnímám jako alibismus," uvedl. Bez právního rámce nouzového stavu by podle něj opatření mohla fungovat, ale měla by být efektivnější a promyšlenější.

Dolejš kritizoval i nedostatek dat o šíření koronaviru ve školách. "Chybí jakákoliv relevantní data, že školy jsou hlavními šiřiteli nákazy," uvedl. Děti, které už se skoro rok učí na dálku, jsou obrovský problém, míní. Stát by se podle něj měl zaměřit na regulaci v oblasti služeb a zefektivnění dopadů opatření. "Ten tlak na vládu je nutný, zatím si vláda, jistá našimi hlasy, tak trošku z ostatních dělala srandu," uvedl.

I v případě naplňování toleranční dohody, kterou KSČM uzavřela s vládním hnutím ANO, vidí Dolejš velké mezery. "Důležité bude, jak se shrne jednání u pana prezidenta a premiéra," odkázal Dolejš na úterní schůzky lídrů KSČM na Hradě a ve Strakově akademii. Vláda by se podle něj měla chovat seriózně a vypořádat připomínky KSČM. "Ať už je to těch zbývajících pět miliard ve vládních rezervách pro armádu, tak podmínky, které jsme říkali k nouzovému stavu," uzavřel.