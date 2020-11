KSČM kvůli koronaviru podruhé odložila sjezd, v listopadu nebude

Ilustrační foto - Předseda KSČM Vojtěch Filip (třetí zleva) na tiskové konferenci 6. října 2020 v Praze oznámil, že on i místopředsedové strany dají na jednání Výkonného výboru KSČM své funkce k dispozici. Je to reakce na výsledek senátních a krajských voleb, ve kterých komunisté neuspěli.

Ilustrační foto - Předseda KSČM Vojtěch Filip (třetí zleva) na tiskové konferenci 6. října 2020 v Praze oznámil, že on i místopředsedové strany dají na jednání Výkonného výboru KSČM své funkce k dispozici. Je to reakce na výsledek senátních a krajských voleb, ve kterých komunisté neuspěli. ČTK/Deml Ondřej

Praha - KSČM odkládá kvůli epidemii koronaviru volební sjezd, který se měl uskutečnit poslední listopadový víkend v Brně. Jedná o novém termínu, rozhodnutí musí potvrdit členové Ústředního výboru, sdělil dnes ČTK předseda strany Vojtěch Filip. Sám po debaklu komunistů v říjnových volbách do krajských zastupitelstev oznámil, že už se o nejvyšší stranickou funkci nebude ucházet. Uvedl tehdy, že k plánu odejít ho vedlo po prodělaném infarktu i zdraví.

Sjezd komunisté odkládají už podruhé. Měl se uskutečnit v dubnu, i tehdy termín ale KSČM musela zrušit kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Pro listopadový termín nedostali minulý týden komunisté předběžné dobrozdání od brněnské hygieny. Nyní budou podle Vojtěcha čekat na uvolnění protikoronavirových opatření a nabídku termínu od brněnského výstaviště, kde by se mělo na 370 delegátů sjezdu sejít. Kdy by to mělo být, nechtěl Filip odhadovat.

Celé předsednictvo KSČM podalo po prohraných krajských a senátních volbách v říjnu rezignaci, jeho členové jsou nyní pověřeni vést stranu do volebního sjezdu. O odložení sjezdu budou členové širokého vedení KSČM rozhodovat na dálku. Původně bylo na 14. listopadu svoláno zasedání Ústředního výboru KSČM, ani to se ale kvůli epidemii nesejde, uvedl Filip.

Komunisté se ve volbách dostali pouze do čtyř krajských zastupitelstev ze 13. Mají 13 mandátů, proti předchozím volbám ztratili 73 zastupitelů. Podle Filipa ztráta není dána odlivem voličů k hnutí ANO, jako tomu bylo při sněmovních volbách před třemi lety. Část lidí podle stranického předsedy nepřišla KSČM volit. Do druhého kola senátních voleb nepostoupil ani jeden kandidát komunistické strany.