KSČM: K použití ruské či čínské vakcíny není třeba certifikace EU

Praha - Neschválení vakcín Evropskou lékovou agenturou není podle KSČM důvodem k tomu, aby Česká republika nejednala o očkování i s Ruskem, Čínou a dalšími státy. Usneslo se na tom dnes širší vedení KSČM. Boj s pandemií musí být podle komunistů postavený na třech základních pilířích. Kromě dodržování hygienických opatření je to zejména urychlené očkování a testování. Evropská léková agentura (EMA) je podle prohlášení, které obdržela ČTK, v případě schvalování vakcín podle KSČM nejen příliš pomalá, ale ani nemůže trvale nahradit národní orgány.

"Farmaceutické společnosti si mohou navíc krátit dodávky, jak chtějí. Neschválení EMA není důvodem k tomu, že bychom neměli jednat o očkovacích látkách i s Ruskem, Čínou a dalšími státy," stojí v usnesení. Komunisté připomenuli, že už dříve upozorňovali na to, že se Česko při nákupu vakcín nesmí spoléhat pouze na to, co vyjedná a nakoupí byrokracie EU.

Většina opozičních stran se staví proti užívání vakcín proti covidu-19 bez certifikace v Evropské unii. Ve čtvrteční anketě ČTK lídři opozičních uskupení zdůraznili, že vláda by měla prioritně shánět co největší množství ověřených očkovacích látek a hlavně urychleně očkovat těmi dostupnými.

Hrad ve středu oznámil, že prezident Miloš Zeman požádal na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) Čínu o dodávku tamní vakcíny Sinopharm. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) koncem února informoval, že se začal zabývat ruskou vakcínou Sputnik V, o kterou požádal Zeman ruského prezidenta Vladimira Putina. Ústav o to požádal Úřad vlády ČR.