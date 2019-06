KSČM by dle hlasování delegátů měla nadále podporovat vládu

Nymburk - KSČM by dle hlasování delegátů na dnešní programové konferenci měla dál podporovat menšinovou vládu. Pro podporu bylo přes 200 ze zhruba 260 delegátů. Novinářům to po dnešní programové konferenci řekl předseda strany Vojtěch Filip. Plnění svého programu bude podle něj strana hodnotit v červenci.

Komunisté podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD, který vede premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Premiér dnes na konferenci Globsec v Bratislavě v reakci na protesty v ČR uvedl, že se v tuzemsku nebude měnit vláda na základě demonstrací.

Komunistí chtějí v červenci zhodnotit, zda se daří prosadit jejich sedm základních programových bodů. "To, že probíhají demonstrace pro nás ještě neznamená, že máme slevit z těch svých sedmi bodů programu," uvedl Filip. Podle něj ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) neudělala žádný krok, který by zpochybnil fungování justice. "Na druhou stranu, my jsme velcí kritici současného systému," dodal Filip.

Podle předsedy KSČM nemají protesty racionální jádro, ale každý má právo vyjádřit svůj názor. Opakované demonstrace v posledních týdnech vybízejí k demisi ministryni spravedlnosti a předsedu vlády.

Filip také dodal, že pokud bude předloženo dostatečné množství podpisů pro vyslovení nedůvěry vlády, bude se tématem KSČM ještě zabývat.

KSČM má nový návrh programu, schvalovat jej bude příští rok

KSČM má po dnešní konferenci nový návrh programu, schvalovat jej bude příští rok v dubnu. V návrhu je například zajištění dostupnosti bydlení a vzdělání či povinnost firem, které podnikají v ČR, odváděly v tuzemsku daně. Dokument by měl nahradit 27 let starý takzvaný kladenský program. Novinářům to po dnešní programové konferenci v Nymburku řekl předseda strany Vojtěch Filip.

K návrhu programu se budou ještě letos vyjadřovat okresní a poté i krajské konference. "Pevně věřím, že to potvrdí nejenom charakter a pozici KSČM, ale že také osloví i širokou veřejnost," uvedl první místopředseda strany Stanislav Grospič.

Mezi dalšími prioritami programového návrhu je například cíl, aby surovinové zdroje a voda zůstaly v majetku státu, případně obcí. Stát by si také měl dle delegátů ponechat strategický podíl v železniční dopravě. Grospič také zmínil možný návrat ke korporátním daním a daním z obratu zejména v případě velkých bankovních institucí.

Podle Filipa strana dnes také odsouhlasila přípravu takzvaných alternativních programů. Účast na konferenci podle něj byla široká, přijelo na 260 delegátů.

Na dnešní konferenci také jeden z delegátů vyzval Filipa k odstoupení z funkce předsedy kvůli výsledkům ve volbách do Evropského parlamentu. Podle předsedy strany je hodnocení voleb naplánováno na jednání, které se má konat 29. června.

KSČM získala ve volbách do europarlamentu 6,94 procenta hlasů, proti minulým volbám, kdy měla 10,98 procenta hlasů, tedy ztratila. Z kandidátky bude KSČM v Bruselu zastupovat pouze místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

KSČM má nejsilnější členskou základnu z politických stran v Česku, před loňským sjezdem čítala 37.000 členů. Ještě v roce 1998 bylo komunistů 140.000, v roce 1992 přes 350.000. Věkový průměr členské základny stoupl ze 70 let v roce 2008 na nynější zhruba 75 let.