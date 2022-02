Krýzl zažil při návratu na olympiádu nejtěžší závod

Jen-čching (Čína) - Po osmi letech se lyžař Kryštof Krýzl vrátil na olympijské hry. Při svém čtvrtém startu pod pěti kruhy zažil v Číně jeden z nejextrémnějších závodů a v chumelenici a mrazu v Jen-Čchingu zajel svůj nejlepší olympijský obří slalom.

"Byl to asi nejtěžší závod, co jsem vůbec absolvoval. Na olympiádě stoprocentně a řadí se mezi nejtěžší. Podmínky byly fakt extrémní," řekl Krýzl po 19. místě.

Největším problémem bylo husté sněžení. "Viditelnost nula," uvedl Krýzl. Podklad trati se proto oproti tréninku výrazně změnil. "Čekali jsme, že to bude asi jiný. Tady se to mění kopec od kopce, ale celý týden jsme jezdili za hezkého počasí, pohodička a najednou přijde takový totální saigon.V prvním kole byla strašná zima, lyžáky úplně tvrdý, což byl nezvyklý pocit," líčil.

V prvním kole zvládl pětatřicetiletý slalomář náročnou pasáž. "Ale udělal jsem poměrně velkou chybu při nájezdu do roviny a od té doby jsem nechytil rytmus a trápil se. Nevěděl jsem, jak se adaptovat na podmínky. Lehce se změnil sníh," uvedl. Po prvním kole figuroval na 26. místě.

Před druhým kolem vyměnil lyže. Na start šel se zvláštním pocitem. "S nejistotou. Snažil jsem se to nevnímat, abych byl schopen jet palbu, ale čekal jsem to horší. Druhá jízda ale byla stoprocentně povedenější než první," řekl.

Na olympiádě startoval poprvé v Turíně před šestnácti lety. Nechyběl o čtyři roky později ve Vancouveru a startoval i v Soči 2014. Na olympiádu v Pchjongčchangu 2018 už skoro balil kufry, ale přetržený vaz v kolenu jeho účast zhatil. Přes pochybnosti, zda se má ještě vracet, se dostal znovu do formy. "Vždycky přišly momenty, které mě namotivovaly. I když byly jiný zranění, tak už to spělo k olympiádě. Řekl jsem si, že stojí za to se nominovat a ukázat, co ve mně je."

Předvést na pekingských hrách se může ještě ve slalomu. Závod se pojede za tři dny. "Chci víc riskovat a jet trošku s čistší hlavou," plánoval. Přiznal, že měl problém se se vším před obřím slalomem srovnat. "Tady je to jiný prostředí, jiný sníh, velký časový posun. Pro každého je to tady stejný, ale podmínky jsou pro mě náročný. Po mentální stránce jsem byl trošku zaskočený tím vším a obtížností dneška. Doufám, že to budu schopen ve slalomu víc napálit," dodal.