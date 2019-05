Kryštof Hádek si s Jiřím Mádlem a drony zahrají ve filmu Modelář

Praha - V připravovaném filmu Modelář režiséra Petra Zelenky si herci Kryštof Hádek s Jiřím Mádlem poprvé společně zahrají hlavní role. Po psychologickém komediálním dramatu Ztraceni v Mnichově se Zelenka v Modeláři zaměřuje na drony. Ty jsou poprvé v celovečerním filmu hlavním motivem a fungují zároveň jako rekvizita a zároveň se z nich některé scény točí. Do českých kin film přijde 6. února příští rok.

"Z dronů mám trošku strach, protože by mohly být využitý k různým věcem. Je to dobré jako koníček, ještě když si člověk ten dron vyrobí sám, ale jinak mě to osobně moc neláká," řekl ČTK Hádek, který ztvárňuje hlavní postavu Pavla - podivína, co chce zachránit svět. Společně s hercem a režisérem Mádlem, který má ve filmu přezdívku Plech, chtějí rozjet business s firmou na pronájem dronů. Situace se však začne komplikovat, když jeden z hrdinů chce dron využít k něčemu jinému.

Mádl se v Modeláři musel vypořádat s interpretací skutečného českého rapera Kata (Adam Svatoš), lídra kapely Prago Union, který je jeho předobrazem. Čekají ho dvě hudební vystoupení, na které se intenzivně připravoval. "Hrozně mě to baví. Celých 14 dní jsem strávil s rapem, kdy jsem si naposlouchal všechny cédéčka Prago Union," řekl. Písničky mu složil přímo Kato.

"Už dlouho mě přitahují létající věci a technika. Myslím si, že takový film s drony je vlastně unikát," řekl ČTK režisér Zelenka. Někdy scény točí ve vzduchu zároveň dva drony. Štáb má dvoumetrový dron s anamorfickými objektivy, jejichž čočky nejsou kulaté, ale oválné, takže se obraz roztáhne.

V Zelenkových textech a filmech se často objevuje motiv přátelství. V Modeláři jsou to opět dva přátelé ze střední školy. Jednomu jde o peníze a druhému o spravedlnost. Ženské postavy ztvární například Veronika Kubařová, Zuzana Fialová, Helena Dvořáková a Kristýna Frejová.

Filmaři se točí druhý týden, natáčení má trvat do konce června. Zatím v Praze, potom v Brně a v česko-německém pohraničí. Kameramanem je Alexander Šurkala, který točil například Ztraceni v Mnichově nebo Habermannův mlýn. Film vzniká v distribuční společnosti Falcon, koproducentem je Česká televize. Snímek podpořily Státní fond kinematografie, Jihomoravský filmový nadační fond a Nadační fond Prague Film Fund, scénář podpořila Filmová nadace.