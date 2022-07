Kryptoměny bitcoin a ethereum míří k nejlepšímu měsíci od loňska

Londýn - Bitcoin a ethereum, dvě největší kryptoměny, míří k nejlepšímu měsíčnímu výkonu od roku 2021. Obě těží z oživeného zájmu investorů o riziková aktiva, ethereum navíc z optimismu spojeného s modernizací jeho sítě. Bitcoin za červenec posílil zhruba o 28 procent a ethereum o 72 procent, napsala dnes agentura Bloomberg.

Kolem 16:10 SELČ si bitcoin podle údajů webu CoinDesk za posledních 24 hodin připisoval přibližně 4,8 procenta na 23.944 dolarů (kolem 580.300 Kč). Ethereum ve stejnou dobu stoupalo o necelých šest procent na bezmála 1719 dolarů.

Zpomalení americké ekonomiky vede investory k názoru, že americká centrální banka (Fed) do konce roku skončí se zvyšováním sazeb a že se v příštím roce přikloní k jejich snižování. To by pro spekulativní aktiva vytvořilo z pohledu likvidity příznivější prostředí.

Měřeno indexem MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, který sleduje výkon stovky největších digitálních aktiv, letos krytoměny oslabily o více než 50 procent.

Blockchain etherea přechází na energeticky úspornější proces. Někteří analytici proto sázejí na růst této druhé největší kryptoměny. Mark Newton ze společnosti Fundstrat předpokládá, že ethereum v následujících dnech vystoupá na 1915 až 2000 dolarů. "Ethereum vypadá z krátkodobého hlediska technicky atraktivněji než bitcoin," soudí.