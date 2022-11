Kryptoměnová burza FTX vyhlásila v USA bankrot, v EU musí zastavit činnost

Londýn/Nassau/Praha - New York/Nikósie - Kryptoměnová burza FTX, která je ve finančních potížích, vyhlásila ve Spojených státech bankrot a požádá o soudní ochranu před věřiteli. Firma to dnes oznámila na twitteru. Její generální ředitel Sam Bankman-Fried na svůj post rezignuje. Kyperská komise pro cenné papíry krátce nato oznámila, že firmě pozastavila licenci pro působení v Evropské unii, aby ochránila investory, informovala agentura Reuters. Krach FTX by tak mohl být jedním z největších v odvětví kryptoměn.

Oznámení přichází několik dní poté, co větší rival Binance odstoupil od plánu burzu FTX převzít a nechal ji, aby si od investorů a konkurentů sama zajistila zhruba 9,4 miliardy dolarů (bezmála 222 miliard Kč) na svou záchranu. FTX potřebovala pomoc, protože jí začala docházet likvidita, když její zákazníci začali překotně vybírat investované peníze.

Společnost uvedla, že FTX, její přidružený fond pro obchodování s kryptoměnami Alameda Research a přibližně 130 dalších společností zahájily dobrovolné konkurzní řízení podle kapitoly 11 amerického insolvenčního zákona. Novým generálním ředitelem skupiny se stal John J Ray III. Bankman-Fried, jehož majetek časopis Forbes před dvěma měsíci odhadl na 17 miliard dolarů, rezignoval. Pomůže ale s bankrotovým řízením.

Příčiny problémů FTX vznikly před několika měsíci. Šéf této kryptoměnové burzy totiž podle zdroje agentury Reuters převedl nejméně čtyři miliardy dolarů do společnosti Alameda, aby obchodní firmu podpořil po sérii ztrát. Problémy FTX v posledních dnech tvrdě zasáhly trh s bitcoinem a dalšími kryptoměnami.

Média: Kyperský regulátor odebral kryptoměnové burze FTX licenci pro EU

Kyperský regulátor pozastavil kryptoměnové burze FTX licenci pro působení v Evropské unii. S odvoláním na zdroje agentury Bloomberg o tom dnes informuje server CoinDesk a další média. Firma, která se ocitla ve finančních těžkostech, přitom licenci získala teprve před dvěma měsíci. Regulační úřad na Bahamách mezitím zmrazil burze část aktiv. Potíže FTX v minulých dnech způsobily výrazný pokles celého odvětví, například bitcoin se zotavuje z propadu na dvouleté minimum. Spolupráci s regulačními úřady ohledně kryptoměn dnes oznámil britský ministr financí Jeremy Hunt.

Výzvy k regulaci odvětví kryptoměn se však ozývají i z řad amerických zákonodárců. Konkurenční kryptoměnová burza Binance už ve středu oznámila, že burzu FTX nepřevezme, jak předtím avizovala. FTX měla podle zdrojů v plánu získat asi 9,4 miliardy dolarů (téměř 223 miliard Kč) od investorů a konkurentů. Burza se snaží zachránit po náporu výběrů, k nimž přistoupili její zákazníci.

Bahamská komise pro cenné papíry pak uvedla, že zmrazila aktiva FTX Digital Markets, dceřiné společnosti FTX. Podle agentury Bloomberg se věcí zabývá také americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), a to kvůli možnému porušení zákona o cenných papírech.

Bitcoin se po poledni prodával zhruba za 17.273 dolarů (asi 407.000 Kč). Za posledních 24 hodin si tak připisoval asi 5,5 procenta. Loni v listopadu se bitcoin vyšplhal na rekord v blízkosti 69.000 dolarů. Kryptoměna FTT, což je nativní mince burzy FTX, vykazovala nárůst asi o 30 procent na 3,52 USD. Tento týden FTT zahájila nad 22 dolary, od té doby tudíž klesla až o zhruba 85 procent.

"Hned od prvního dne (problémů FTX) se vytratila důvěra a zatím nejsou známky toho, že by se vrátila," konstatoval Kami Zeng ze společnosti Fore Elite Capital Management, která spravuje fond digitálních aktiv. "Už teď vidíme kroky regulátorů od USA přes Japonsko až po Bahamy, ale i jinde. Očekávejte, že přijdou další. Přesně to také trh s kryptoměnami v tuto chvíli nutně potřebuje. Lidem to škodí a potřebují ochranu," dodal.

Investoři začínají prostředky vložené do FTX odepisovat. Fond rizikového kapitálu investiční společnosti Sequoia Capital ve středu odepsal investici za 150 milionů dolarů a nyní ji oceňuje nulou. Mezi investory FTX patří i kanadský penzijní fond Ontario Teachers' Pension Plan, americký fond Tiger Global či japonská Softbank. Ta v souvislosti s investicí do FTX očekává ztrátu kolem 100 milionů dolarů. Kryptoměnová půjčovna BlockFi uvedla, že pozastavuje klientské výběry, dokud nebude ohledně FTX jasno.

"Domníváme se, že existuje přinejlepším dvaceti až třicetiprocentní šance na záchranu FTX," uvedl Matthew Dibb ze společnosti Stack Funds. Dodal, že spekulanti platí za získání zadržených vkladů na FTX deset centů z každého dolaru.

"Investory do kryptoměn celá situace zasáhla, je však nutné konstatovat, že kryptotrh tento šok potřeboval, aby se očistil od nekalých hráčů, jakými FTX a Alameda byli. Pouze to může vést k dlouhodobé prosperitě a udržitelnému rozvoji blockchainové technologie, ze které budeme moci těžit všichni," sdělila ČTK česká investiční platforma Portu.

Bankman-Fried podle agenturních zdrojů jednal o financování v objemu jedné miliardy dolarů s Justinem Sunem, zakladatelem kryptoměny Tron, konkurenční burzy OKX a platformy Tether. Zbytek se Bankman-Fried snaží získat od dalších fondů, včetně současných investorů, jako je Sequoia Capital, dodal informovaný zdroj. Zda se třicetiletému podnikateli, jehož majetek ještě nedávno činil 17 miliard dolarů, podaří finanční prostředky získat, není zatím jasné.