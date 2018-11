Praha - Výroky syna premiéra Andreje Babiše (ANO) o jeho údajném nedobrovolném držení na Krymu kvůli kauze Čapí hnízdo vyvolaly tvrdou kritiku opozice i napětí ve vládní koalici ANO a ČSSD. Šest opozičních stran dnes podalo návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě, nemají ale zatím dost hlasů, aby uspěly. Babiše vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce premiéra. Vysvětlení a odchod premiéra chtějí i opoziční strany v Senátu. Předseda vlády považuje reportáž s vyjádřením svého syna za hyenismus a za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. Babiš řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a ze země odjel dobrovolně. Krymské úřady nemají informace o údajném pobytu Andreje Babiše mladšího na anektovaném poloostrově a nehodlají záležitost komentovat. Napsala to dnes ruská tisková agentura RBK.

Babiš otec i syn jsou kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo mezi obviněnými. Český premiér dnes během návštěvy italského Palerma prohlásil, že zveřejnění informací bylo načasováno na dobu, kdy je v zahraničí a kdy se blíží oslavy 17. listopadu. Vidí za tím snahu o vyvinutí tlaku na orgány činné v trestním řízení. Skryté natáčení svého syna, který je podle něj psychicky nemocný, označil za odporné, hnusné a vrchol hyenismu. Míní, že mu novináři kladli sugestivní otázky, aby dostali správné odpovědi. Odmítl, že by byl jeho syn unesen do zahraničí. Dodal, že jeho syn žije s matkou ve Švýcarsku a že jeho dcera trpí bipolární chorobou. Policie podle něj konstatovala, že se únos nestal.

Podle autorů reportáže ze serveru Seznam Zprávy ale Babiš mladší i jeho matka věděli, že mluví s novináři, kteří chystají reportáž.

Strany, které chtějí vyslovit vládě nedůvěru, tedy ODS, Piráti, SPD, lidovci, TOP 09 a STAN - mají ve Sněmovně dohromady 92 poslanců, pro vyslovení nedůvěry je ale potřeba alespoň 101 hlasů. Předseda ODS Petr Fiala vyzval poslance vládních stran a KSČM, která vládu toleruje, aby Babiše nadále nepodporovali. Ve čtvrtek chce o novém vývoji kauzy Čapí hnízdo mluvit i opozice v Senátu, která má v horní komoře pohodlnou většinu. Zástupci klubů ODS, STAN, KDU-ČSL a Senátor 21 soudí, že premiér by měl podle nich vzniklou situaci řešit odstoupením z čela vlády.

I předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček považuje situaci za vážnou. Ve středu se sejde s Babišem a bude od něj chtít slyšet jasné vyjádření. ČSSD je podle něj znepokojená a nemůže prý vyloučit žádnou alternativu.

Policie podle Hamáčka v případu Čapího hnízda pracovala a pracuje profesionálně. Zabývat se bude i novými zjištěními ohledně premiérova syna. Do týmu vyšetřovatelé kauzy například přibrali znalce, který měl posoudit psychický stav Andreje Babiše mladšího. Policie věděla, kde se Babišův syn nachází a činila vše pro to, aby bylo možné posoudit jeho zdravotní stav, řekl Hamáček. Babišův syn má švýcarské občanství, podle Hamáčka je proto třeba součinnost švýcarských orgánů.

Nejvyšší státní zastupitelství už dalo podnět pražským městským žalobcům, aby podezření o držení Babiše mladšího na Krymu prověřili.

Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Uvedl také, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Babišův syn zároveň řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO a její posudek měl podle médií pomoci Andreji Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Protopopová po zveřejnění informací na funkci zastupitelky Prahy 8 rezignovala.

Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko. NUDZ chce tyto informace z reportáže serveru Seznam Zprávy prověřit.

Hrad dnes oznámil, že prezident Miloš Zeman bude v pondělí s Babišem na pravidelné konzultaci v Lánech mluvit mezi čtyřma očima o aktuálních otázkách. Více se prezident k aktuálnímu vývoji zatím nevyjádřil.

Na budoucnost ministerského předsedy je možné si vsadit. Na to, že Babiš nebude 1. února předsedou vlády s důvěrou Sněmovny, vypsala dnes společnost Tipsport kurz 1,5:1. Opačná možnost je ohodnocena kurzem 2,38:1.

Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala padesátimilionovou dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky a nynější manželky Moniky Babišové. Premiér i část jeho rodiny jsou v souvislosti se získáním dotace stíháni kvůli podezření z dotačního podvodu.

Videopřenosy z TK poslaneckých klubů od 11:00 hod.:

Národní ústav duševního zdraví dnes na facebooku napsal, že Protopopová v něm pracuje na malý úvazek a že vedení ústavu informace serveru prověří. "Vedení ústavu tyto informace důkladně prověří, neboť jeho prvotním posláním je hájit zájmy pacienta a respektovat lékařské tajemství. Do ukončení tohoto prověřování se k dané věci tedy nebudeme vyjadřovat," uvedl ústav.

Babiš: Kauza syna je součástí scénáře, jak mě dostat z politiky

Kauzu svého syna Andreje považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. Řekl, že zveřejnění informací bylo načasováno na dobu, kdy je v zahraničí a kdy se blíží oslavy 17. listopadu. Vidí za tím snahu o vyvinutí tlaku na orgány činné v trestním řízení a o destabilizaci politické situace. Babiš to řekl v emotivním prohlášení novinářům na tiskové konferenci v Itálii, kde se účastní mezinárodní konference k řešení konfliktu v Libyi.

Babiš poznamenal, že mu je velmi nepříjemné veřejně komentovat zdraví svých čtyř dětí. Podotkl, že je ochoten za jejich zdraví a život položit i život. "Zpochybňovat zdravotní stav mých dětí mohou jen bezcitní fanatici," řekl. Zopakoval, že dcera Adriana trpí 20 let bipolární poruchou.

Již dříve řekl, že psychicky nemocný je i jeho syn Andrej. Skryté natočení rozhovoru, který s jeho potomkem pořídili redaktoři serveru SeznamZprávy, označil za vrchol hyenismu. Novináři podle něj kladli sugestivní otázky, aby dostali správné odpovědi. "Natáčet psychicky nemocného člověka, tajně a tímto způsobem, je odporné a hnusné," řekl předseda vlády.

Záležitost označil za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. Poukázal na načasování "kampaně", kdy je na zahraniční cestě a kdy se blíží oslavy 17. listopadu, během kterých proti němu budou protestovat odpůrci. Dodal, že účelem je vyvinout tlak na orgány činné v trestním řízení, které se zabývají kauzou Čapí hnízdo.

Babiš zopakoval, že syn nebyl unesen. Orgány činné v trestním řízení podle něj mají veškeré informace o pobytu a zdraví Babiše mladšího. "Advokáti tuto situaci řeší a nevznikají žádné obstrukce," řekl premiér.

Dodal, že situaci ve středu probere s místopředsedou vlády a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem (ČSSD).

Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Uvedl také, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Dále řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO a její posudek měl podle médií pomoct Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko.

RBK: Krymské úřady nechtějí komentovat kauzu Babiše mladšího

Krymské úřady nemají informace o údajném pobytu Andreje Babiše mladšího na anektovaném poloostrově a nehodlají záležitost komentovat. Napsala to dnes ruská tisková agentura RBK, která o komentář k případu bezvýsledně požádala správní úřady Jalty a Sevastopolu, kdy byl údajně syn českého premiéra loni držen.

Informace o údajném únosu Babiše mladšího na Krym dnes s nemalým zájmem zaznamenala ruská i ukrajinská média. Informují, že premiérův syn měl být ukrýván v Jaltě a Sevastopolu, kam ho údajně dopravil Rus Petr Protopopov. Někteří autoři v této souvislosti připomínají kritiku české diplomacie na adresu Moskvy po násilném záboru ukrajinského poloostrova. Upozorňují, že navzdory tomu někteří čeští politici Krym navštívili.

Agentura Rosbalt s odvoláním na mínění české opozice napsala, že převezení Babiše mladšího na Krym se nemohlo uskutečnit bez vědomí a nejspíš ani bez přímé účasti ruských tajných služeb. "Není vyloučeno, že v této věci může sehrát podstatnou roli Rusko, rozhodne-li se nezůstat stranou a připojit se k vyšetřování dobrodružství syna českého premiéra," uvedla agentura.

Ukrajinský server Dialog označil kauzu za "výmluvné svědectví těsné družby českých úřadů s Kremlem". Ruské vedení prý "bez problému souhlasilo s tím, že se na okupovaném území ujme syna vysoce postaveného korupčníka".

Online přenos z kauzy výroků Andreje Babiše mladšího