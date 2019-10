Krupp: Výsledky jsou dobré, ale pořád je prostor ke zlepšení

Praha - Trenéra Uweho Kruppa těší bodový zisk z nelehkého programu hokejistů Sparty v úvodu sezony, přesto vidí ve hře řadu nedostatků. Rád by z ní odstranil především hrubé chyby a také výkyvy, které zaznamenal takřka v každém utkání. Chce proto dosáhnout větší vyrovnanosti výkonů.

Sparta se po nepřesvědčivém úvodu nadechla a pěti výhrami za sebou se vyhoupla na čtvrté místo, z něhož ztrácí jen dva body na vedoucí Třinec. "Máme za sebou dobré výsledky, i když ne ve všech těch zápasech jsme hráli až tak dobře. Ale body jsou důležité. Na ledě jsou od nás k vidění dobré věci, i proto jsme nějaké body posbírali, ale pořád tam je určitě prostor pro zlepšení," řekl dnes Krupp novinářům.

V poslední době se zdálo, že se sparťané hodně zlepšili v defenzivě, v úterý doma s Litvínovem ale čtyřikrát inkasovali. "Chceme být konzistentní, to je má největší výzva. Máme nějaký plán na zápas a toho je potřeba se držet. Když se ohlédnu za těmi deseti zápasy, tak prakticky v každém jsme měli výborné pasáže, kdy jsme hráli opravdu dobře, ale z nějakého důvodu jsme pak najednou od té hry ustoupili. Snažíme se na tom pracovat," uvedl Krupp.

I když Spartu několikrát srazily chyby obránců, německý kouč má pro ně určité pochopení. "Góly často padají po chybách, tak to prostě je. Když dáme gól my, není to tak, že by nám ho daroval pánbůh, ale je to díky tomu, že někde udělal chybu soupeř. Když se podívám na naše beky, jejich prací je dobře rozehrávat, ale musí mít také komu nahrát. Útočníci se musí lépe nabízet. Pravdou je, že když padne gól po nepovedené rozehrávce, je ta chyba hrozně vidět," přiznal bývalý skvělý bek.

Divoké zápasy na úvod sezony s Plzní a v Liberci, v nichž padaly góly na obou stranách, si ani trochu neužíval. "Užívám si, když dáváme góly a roste nám sebevědomí. Ze zápasů jako s Plzní a Libercem nemůžete jako trenér odcházet spokojený. V obou zápasech jsme dali dohromady patnáct gólů, ale odnesli si jen tři body, to prostě nejde," řekl Krupp.

"Když dáte pět gólů, musíte vyhrát. Proti Plzni jsme jich dali sedm, a když v takových případech nemáte tři body, udělali jste v tom zápase něco špatně. K tomu nemusíte být kouč nebo analytik, abyste to poznali."

Připravit tým na šestizápasovou sérii v arénách soupeřů nebylo prý obtížné. "Cestovali jsme promyšleně, aby nám to vyhovovalo. Všechno klapalo. Horší je, že chybí rytmus, klasická rutina. Hráli jsme už snad každý den v týdnu, což není snadné Ale to neovlivníme," řekl Krupp.

Hned v prvním utkání sezony Sparta ztratila kvůli zranění největší letní posilu Marka Kvapila a také beka Jana Piskáčka. "Kvapil bude mimo hru možná dokonce až tři měsíce. Jde o zranění, které je trochu ojedinělé, není to koleno nebo rameno, takže musíme čekat. Byl to šok, ale i zranění k hokeji patří. Kvapil dokáže na ledě vymyslet jedinečné věci, ale myslím, že i bez nich si zatím vedeme dobře," uvedl Krupp.

Ještě dlouho bude mimo hru zřejmě i útočník Daniel Přibyl. "Bruslí, ale jde to pomalu. Zlepšení tam sice je, ale jde o hodně pozvolný proces. Je na ledě prakticky každý den. Myslím si však, že to není otázka dnů a týdnů, ale spíš měsíců," nastínil Krupp.

Možnost příchodu brankáře Michala Neuvirtha, jenž na startu sezony nezískal i kvůli zdravotním potížím angažmá v Torontu, nechtěl příliš komentovat. "Co já vím, tak Michal je nyní pod dohledem doktorů. O žádných plánech s ním nevím. Mohu ale říct, že s Machovským a Sedláčkem jsem spokojený. Oba chytají dobře," řekl Krupp.

Větší tlak na sebe než v minulé sezoně nepociťuje. "Minulý ročník tady byl můj první, všechno pro mě bylo nové. Trvalo mi to vše lépe poznat. Líbánky už ale skončily, je na čase pořádně začít. Jsem samozřejmě ambiciózní, chci vyhrávat a ne být na desátém místě. Jestli to nějakému hráči stačí, nemá v tomhle týmu co dělat," prohlásil Krupp.