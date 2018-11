Praha - Místo na pozici kouče německé hokejové reprezentace, které uvolnil do Los Angeles do NHL mířící Marco Strum, má podle spekulací zaplnit Uwe Krupp. Právě bývalý vynikající bek a současný kouč extraligové Sparty, jenž v minulosti několik let Německo vedl, však podobné úvahy odmítl. Odkázal přitom na platnou dohodu s vedením Pražanů.

"Myslím, že je asi vcelku normální, že i moje jméno bylo nadhozeno mezi těmi případnými kandidáty. Nikdo ale zatím neoslovil Spartu. A německý svaz hledá trenéra a manažera na plný úvazek, někoho, kdo by zastával obě pozice. A já mám platný kontrakt ve Spartě. Takže já to nebudu," řekl Krupp novinářům po dnešním extraligovém duelu Sparty s Mladou Boleslaví.

Variantou pro něho není ani to, že by vedl Spartu i Německo zároveň. "Opravdu se o tom se mnou nikdo nebavil. Ve Spartě jsem vázán dvouletou smlouvou a kdybych někdy chtěl zase pracovat pro německý hokejový svaz v roli, jakou zastával u týmu Marco Sturm, může se tak stát jedině až poté, co můj stávají kontakt ve Spartě vyprší. Ale oni potřebují někoho, kdo to bude dělat teď," prohlásil Krupp.

Třiapadesátiletý Krupp vedl německou reprezentaci v letech 2005 až 2011, později mezi německou elitou Kolín nad Rýnem a před příchodem do Sparty Berlín, kde mu po minulé sezoně skončila smlouva. Před osmi lety dovedl Německo na domácím MS ke čtvrté příčce, nejlepšímu umístění od zisku stříbra v roce 1953.